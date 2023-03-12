العثور على جثة عشريني في ظروف غامضة بكرداسة

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة عشريني بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، الأحد، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي في ظروف غامضة نطاق مركز شرطة كرداسة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "أشرف.س.س"، 28 سنة، وتبين وفاته إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.