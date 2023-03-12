الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

باقي 108 أيام.. موعد العيد الكبير 2023 وشروط وتكلفة الحج 1444

العيد الكبير
العيد الكبير

مع البحث عن موعد شهر رمضان وموعد عيد الفطر نعرض لكم كذلك موعد العيد الكبير 2023 والذي تزداد فيه أيام الإجازات ويشتهر بموسم الحج.

موعد العيد الكبير 2023

نعرض لكم في هذا التقرير موعد العيد الكبير وشروط  الحج هذا العام لمن يرغب في التقديم وأداء المناسك هذا العام.

يكون موعد العيد الكبير أو موعد الأضحى هذا العام يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 والموافق هجريًا 10 ذو الحجة 1444.

ويكون يوم عرفة الثلاثاء 27 يونيو 2023، والذي يستحب صومه، وذكر في ذلك أحاديث عديدة منها ما قَالَتْه عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ». رواه مسلم

ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

اعرف موعد العيد الكبير 2023 وعدد أيام الإجازات الرسمية به

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شروط موسم الحج 2023


الشرط الأهم هو اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات  فيروس كورونا المُعتمدة دوليًا، بحيث تكون أخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر  حيث يتم  عرض صورة الشهادة الخاصة  بالتطعيم وذلك شرط أساسي للحصول على التأشيرة.

الشرط الثاني أن  موسم هذا العام  يقتصر على من لم يسبق لهم أداء فريضة الحج طوال حياتهم، مع ضرورة تقديم شهادة تحركات مم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

والشرط الثالث أن هذه الفئات لا يمكنها السفر لأداء موسم الحج مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوي، مرضى تَليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المُتقدمة من ذوي أمراض (القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي الأورام)، والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى، ومرضى الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المُعتمدة.

تكلفة حج القرعة وفق وزارة الداخلية

تبدأ من  74 ألف و500 جنيه، بدون تذاكر الطيران، وتصل إلى 94 ألف و490 جنيه بعد إضافة سعر تذاكر الطيران بقيمة 19 ألفًا و990 جنيه على خطوط مصر للطيران.

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وائل لطفي

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