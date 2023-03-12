موعد وعدد إجازات العيد الصغير 2023

تستقبل الأمة الإسلامية بمختلف انحاء العالم خلال الأيام المقبلة شهر رمضان الكريم الذي ينتظرونه من عام لعام وخاصة في مصر، حيث يأتي بشكل خاص وأجواء عائلية مختلفة، ويليه عيد الفطر الذي يحصل خلاله العاملين بالدولة على إجازة رسمية.

وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان ازداد البحث من قبل المواطنين عبر محرك "جوجل" الشهير عن موعد وإجازة العيد الصغير 2023، وذلك ما نقدمه لكم من خلال هذه السطور:

موعد عيد الفطر 2023

أعلنت الحسابات الفلكية مع بداية شهر يناير أن يوم الخميس الموافق 29 من رمضان 1444 هـ والموافق 20 من شهر أبريل للعام 2022 يوم الرؤية، وبذلك يحدد أول أيام عيد الفطر يوم 21 من شهر أبريل.

عدد أيام إجازة العيد الصغير 2023

يحصل موظفي الدولة على إجازة رسمية خلال عيد الفطر بموجب 3 أيام، والقطاع الخاص يومين، وكان حدد مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الإجازات الرسمية والوطنية، التي يحصل عليها العاملين والموظفين في القطاع الحكومي، بينما تتولى الوزارات المعنية مهمة تنظيم تطبيق قرار الإجازة، ويحصل المواطنين على إجازة يوم:

- يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر 2023.

- يوم الخميس الموافق 21 أبريل أول أيام عيد الفطر.

- يوم الجمعة الموافق 22 أبريل ثاني أيام عيد الفطر.

- يوم السبت الموافق 23 أبريل ثالث أيام عيد الفطر.

إجازات شهر رمضان 2023

- يوم السبت الموافق 1 أبريل، إجازة أسبوعية.

- يوم الجمعة 7 أبريل، إجازة أسبوعية.

- يوم السبت 8 أبريل، إجازة أسبوعية.

- يوم الجمعة 14 أبريل، إجازة أسبوعية.

- يوم السبت 15 أبريل، إجازة أسبوعية.

- يوم الأحد 16 أبريل، إجازة عيد القيامة وتكون خاصة بالأقباط فقط.

- يوم الإثنين 18 أبريل، إجازة بمناسبة شم النسيم.