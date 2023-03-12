الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادى يكشف أهم الدول التى تأثرت بإفلاس بنك «سيليكون فالى»

سيليكون فالي
سيليكون فالي

قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن الاقتصاد الأمريكي يعيش أزمات كبيرة لم تحدث منذ أربعين عامًا.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية رشا عماد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تأثير إفلاس بنك "سيليكون فالي"، بدأ يظهر على المستوى العالمي ووصل لمجموعة دول كبريطانيا وسويسرا وفرنسا وألمانيا.

أكثر الدول المتضررة من القرار

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه في الوقت الراهن من الممكن أن يكون التأثير على الأمد البعيد، وأن الإفلاس لن يقتصر على الولايات المتحدة وممكن أن يصل إلى أوروبا والمعني أكثر بذلك بريطانيا والمتوقع أن تشهد إشهار عدد من البنوك إفلاسها، خاصة أنها في معزل عن الاتحاد الأوروبي وتعيش مجموعة من الأزمات الاقتصادية.

وتابع، أن "سيليكون فالي"، شهدت خلال  24 ساعة حدثين هامين الأول تهافت مجموعة من المواطنين لاسترداد أموالهم ولم تشفع له عوامل الطقس السيئة، مشيرًا إلى أن الأمر الثاني هو قرار البنك المركزي لخلق وصاية على البنك وهى لها تأثير سلبي على البنك وأسهمه سوف يفقدها بشكل كبير جدًا.

الخبير الاقتصادي سيليكون فالي افلاس الدول المتضررة المستوى العالمي بريطانيا اوروبا

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