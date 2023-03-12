الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هدايا وبسمة على الوجوه.. طلاب صيدلة الأزهر يزورون مستشفى 57357

الاتحاد المصري لطلاب
الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر

نظّم وفد من الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر زيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357 بدعم من الدكتور لطفي دياب، عميد الكلية، وبمشاركة د.مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر المغازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعادل عبد الرحمن، مدير عام الكلية، والدكتور  أحمد الشافعي، المشرف الأكاديمي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر.

وقال الدكتور لطفي دياب، عميد الكلية، إن هذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سبق للكلية أن نظمت عديدًا من الزيارات إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357؛ بهدف رسم البسمة وإدخال السرور على قلوب الأطفال المصابين.

وأوضح عميد كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة أن زيارة طلاب الكلية اشتملت على زيارة الطلاب لقسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى؛ لمعرفة أحدث ما توصل إليه العلم داخل المستشفى في مجال الرعاية الصيدلية، إضافة إلى زيارة للأطفال المرضى وتزويدهم بالهدايا وكتابات الخط العربي؛ لإدخال السرور على قلوبهم.

وكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وهى، أيضًا، من الكليات المتميزة في النشر العلمي محليا وإقليميا ودوليا وفق مختلف التصنيفات العالمية والدولية. 

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