عضو التحالف الوطني: «كتف فى كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية بتاريخ مصر

قال هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ مبادرة كتف فى كتف على مدار الأسبوع، موضحا أنه تم تكثيف جهود التحالف لتحقيق المستهدف من المبادرة وهو الوصول للأسر الأولى بالرعاية فى كافة محافظات الجمهورية،.

وأضاف عضو التحالف الوطني في تصريح لـ"الدستور" أن المبادرة انطلقت فعليا على أرض الواقع، وسيتم توزيع الكراتين من يوم الاثنين، بمحافظة الغربية ثم تنطلق بالجيزة وبعدها محافظتى الأقصر والفيوم ونهاية الأسبوع نستهدف محافظة سوهاج، على أن يتوالي توزيع احتياجات هذة الأسر من مواد غذائية وبطاطين وغيرها للوصول للأسر فى كافة المحافظات قبل حلول شهر رمضان.

وأكد أن صناع الخير تقوم بالتوزيع وفق قاعدة بيانات تراعى الاحتياج الحقيقي للأسر المستحقة وتضمن وصول المساعدات إلى الأسر فى منازلها من خلال التنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذى للدولة.

4 ملايين أسرة مستفيدة

وأشار إلى أن "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، مؤكدا أن المبادرة تعمل على عدة عناصر أساسية وهى عدد الأسر المستهدفة التي تبلغ 4 ملايين أسرة بواقع 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، وهو أكبر عدد يستهدفه المجتمع المدني بشكل موحد، أما العنصر الثاني هو تجمع 30 مؤسسة أهلية تحت راية التحالف الوطني للعمل الأهلي، وأكثر من 10 آلاف جمعية أهلية قاعدية تعمل على تنفيذ المبادرة، والعنصر الثالث حجم صناديق المواد الغذائية التى يطلقها المجتمع المدني لأول مرة وتبلغ 4 ملايين صندوق، أما العنصر الرابع فى المبادرة هو عدد المتطوعين حيث تضم أكبر عدد متطوعين فى التاريخ، حيث يعمل أكتر من 50 ألف شاب وفتاة بكل مراحلها بداية من التعبئة والنقل ثم التسليم للأهالي في كل المحافظات.