الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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العد التنازلي لشهر رمضان 2023.. عدد الأيام المتبقية

شهر رمضان
شهر رمضان

زاد البحث لمعرفة العد التنازلي لرمضان 2023 عدد الأيام المتبقية مع إعلانات مسلسلات رمضان على القنوات المختلفة والتي تهيء بحلول الشهر الكريم.

العد التنازلي لرمضان 2023 عدد الأيام المتبقية

نعرض لكم في هذا التقرير العد التنازلي لرمضان 2023 عدد الأيام المتبقية للموعد المحدد فلكيًا وأبرز المسلسلات التي تم طرحها للسباق الرمضاني.

الخميس 23 مارس هو الموعد  المحدد فلكيًا ليكون 1 رمضان 1444 وبذلك يتبقى عليه  11 يوم ضمن العد التنازلي لحلول الشهر الكريم.

ويصل عدد ساعات الصيام خلال اليوم الأول  لأقل من 14 ساعة حيث يؤذن الفجر في الساعة 4:28 ويكون موعد اذان المغرب في تمام 6:08.

إمساكية اليوم الأول في رمضان 2023

الخميس 1 رمضان 23 مارس
أذان الفجر 4:29
موعد الشروق 5:56.
أذان الظهر 12:02.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:08
أذان العشاء 7:26.

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إمساكية شهر رمضان 2023.. موعد صلاة المغرب في رمضان الكريم 2023

أبرز مسلسلات رمضان 2023


مسلسل الكبير أوي 7

بطولة النجم أحمد مكي، الفنانة رحمة أحمد التي تأتي بدور مربوحة زوجة الكبير محمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل عملة نادرة

بطولة الفنانة نيللي كريم  وجمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، محمد فهيم، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى.

مسلسل سوق الكانتو

بطولة أمير كرارة ومي عزالدين، ومحمود البزاوي عبدالعزيز مخيون، وفتحي عبدالوهاب، سلوى عثمان وشيرين.

مسلسل مذكرات زوج

بطولة النجم طارق لطفي عائشة بن أحمد وخالد الصاوى، إدوارد، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، جلا هشام، حازم ايهاب.

مسلسل تحت الوصاية

المسلسل بطولة الفنانة منى زكي ونسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين الآخرين.

مسلسل رسالة الإمام

بطولة الفنان خالد النبوي وأروى جودة، وأحمد الرافعي، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، وفرح بسيسو وخالد القيش.

مسلسل علاقة مشروعة

بطولة ياسر جلال ومي عمر، الفنان مراد مكرم،و داليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

مسلسل الصفارة

بطولة أحمد أمين، إنعام سالوسة، محمود البزاوي، طه الدسوقي، آية سماحة، محمد الكمال، حاتم صلاح، محمد رضوان.

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موعد آذان الفجر في أيام شهر رمضان 2023

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بوسترات مسلسلات رمضان 2023 تشعل المنافسة بين النجوم

العد التنازلي لرمضان 2023 العد التنازلي لرمضان رمضان 2023 شهر رمضان 2023 مسلسل الكبير أوي مسلسل سوق الكانتو مسلسل علاقة مشروعة مسلسلات رمضان 2023 مسلسلات رمضان عدد ساعات الصيام

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مسلسل «بالطو» مثلًا

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