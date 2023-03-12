بوسترات مسلسلات رمضان 2023 تشعل المنافسة بين النجوم

تعتبر البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان من أهم وسائل الدعاية والترويج لأي عمل فني ويشهد الموسم الرمضاني المقبل 2023 عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية المتميزة والمتنوعة بين الأكشن والكوميدي والاجتماعي والتاريخية ونقدم تقديرا عن بوسترات مسلسلات رمضان 2023.

بوسترات مسلسلات رمضان 2023 بالتفصيل

ساهمت البوسترات الدعائية للمسلسلات في الكشف عن أبطال العمل وأحيانا قصته وتميزت البوسترات الدعائية بصورة مختلفة ومميزة نجحت في ابهار الجمهور وطرح نبذة عن الصراع الدرامي الموجود في العمل مما أسهم في الترويج لهذه الأعمال بشكل كبير قبل انطلاق عرضها.

واستطاعت الشركة المتحدة، ابتكار نوع جديد من الدعاية لخريطة مسلسلاتها الدرامية المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2023، فلم تكتف بطرح بوستر مجمع لأبطال العمل الواحد، بل طرحت مجموعة بوسترات تنوعت بين الجماعية والفردية.

وطرحت الشركات المنتجة خلال الأيام الماضية عدد من البوسترات الدعائية لدراما رمضان في إطار الخطة الدعائية والتسويقية لهذه الأعمال وخلال هذا التقرير نستعرض اهم البوسترات التي تم طرحها لنجوم دراما رمضان خلال الفترة الماضية.

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوستر رسمي لمسلسل “الكتيبة 101”، وتصدره الفنان عمرو يوسف وآسر ياسين والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

الكتيبة 101

وطرحت مجموعة فنون مصر المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد «حضرة العمدة» للنجمة روبي، والمقرر عرضه خلال أيام، مع انطلاق الماراثون الدرامي الرمضاني 2023، بوسترات دعائية لأبطال المسلسل بشكل منفرد، إضافة إلى البوسترات الجماعية.

حضرة العمدة

كما طرحت شركة "ميديا هب" والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "الصفارة" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد أمين والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

وظهر على البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "الصفارة" أبطال العمل وهم كل من الفنان أحمد أمين، والفنانة آية سماحة، والفنان طه الدسوقي.

الصفارة

و طرحت شركة “العدل جروب” والمتحدة للخدمات الإعلامية عددًا من البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال المسلسل التلفزيوني “عملة نادرة” الذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

عملة نادرة

كما تم طرح عدد من البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل “علاقة مشروعة” وهم كل من النجم ياسر جلال والفنانة مي عمر، والفنانة داليا مصطفى، والفنان منير مكرم، والفنانة بسنت شوقي وغيرهم.

مسلسل علاقة مشروعة

كما تم طرح عدد من البوسترات الدعائية لمسلسل "جت سليمة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ويشاركها فى البطولة محمد سلام، وسامي مغاوري، وشيرين، ومحمد ثروت، وخالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "جت سليمة" تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي، ومكون من 15 حلقة.

جت سليمة

و طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة “اروما ستوديوز” عدد من البوسترات الدعائية لأبطال المسلسل التلفزيوني “مذكرات زوج” الذي يخوض بطولته النجم طارق لطفي والمقرر عرضه ضمن سباق دراما شهر رمضان 2023.

مذكرات زوج

كما طرحت الشركة المتحدة و"سينرجي"، 47 بوستر دعائي لأبطال مسلسل “سره الباتع” مابين البوسترات المجمعة والبوسترات المنفردة لأبطال المسلسل والذي يضم في بطولته أكثر من ستين نجم ونجمة.

وأطلقت شركة العدل جروب البوستر الدعائي الأول لمسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»، بطولة النجمة يسرا، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة».. هو عمل اجتماعي كوميدي من بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبه، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

وتصدر أمير كرارة بوستر مسلسل “سوق الكانتو” الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة لعام 1920، وتحكي قصته عن شاب يعمل في سوق البالة، لكن تنشأ بينه وتجار السوق مشاجرة كبيرة، تتسبب في تعرضه لإصابات بالغة وينقل إثرها إلى المستشفى، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق، وينتمي لنوعية الدراما الشعبية ولكن بشكل مختلف.

كما تصدر النجم أحمد مكي البوستر الدعائي للجزء السابع من مسلسل الكبير اوى المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل والمنتظر أن يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة خلال شهر رمضان.