مسلسلات رمضان 2023.. قنوات ومواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية عرض المسلسل الملحمي “الكتيبة 101” لنجمي الفن آسر ياسين وعمرو يوسف.

ويعد مسلسل الكتيبة 101 استكمالا لسلسلة الأعمال الوطنية والملحمية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للجمهور المصري والعربي في إطار معركة التصدي للإرهاب وكشف الحقائق للرأي العام.

ويأتي مسلسل الكتيبة 101 على قائمة الأعمال الدرامية المنتظر أن تنافس بقوة خلال السباق الرمضاني الذي ينطلق بعد أيام حيث من المنتظر أن يحقق العمل أعلى نسبة مشاهدة بين الأعمال المعروضة نظرا لقصته التي تتناول وقائع حقيقية لكافة أبطال القوات المسلحة المصرية وجميع البطولات الذين قاموا بها من أجل سلامة وكذلك أمن البلاد.

وتدور قصة المسلسل في دور الكتيبة 101 في التصدي لجميع التنظيمات التكفيرية والإرهابية بشمال سيناء.

ويعرض الدستور خلال هذا التقرير تفاصيل أحداث مسلسل الكتيبة 101 والذي سوف يعرض من ضمن مسلسلات شهر رمضان 2023، والقنوات الناقلة له، وجميع أبطاله.

قنوات عرض مسلسل «الكتيبة 101»

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل الكتيبة 101 على مجموعة من القنوات الفضائية، وهى شبكة قنوات ON وON دراما، وقناة المحور، وروتانا خليجية بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.



تفاصيل وقصة مسلسل «الكتيبة 101»

يتناول مسلسل الكتيبة 101، قصة مميزة عن بطولات الشرطة والجيش في حربهما ضد الإرهاب والتكفيريين، حيث يرصد المسلسل قصة بطولات الجيش المصري بالعريش عندما تصدت الكتيبة 101 لهجمة إرهابية منظمة، حيث استطاع الجيش المصري التصدي لها وإحباطها ويوثق نجاحات الجيش المصري في إحباط المخططات الإرهابية والتكفيريين، وهو نوع من أنواع المسلسلات الوطنية التي ينتظرها الشعب ويتم إنتاجها للمساهمة فى تنمية الوعي والارتقاء بمستوى الدراما المصرية.

ويجسد النجم آسر ياسين الشخصية للشهيد خالد دبور، أما النجم عمرو يوسف يجسد دور الرائد نور صلاح العزب.



صناع وأبطال مسلسل «الكتيبة 101»

ويضم مسلسل الكتيبة باقة كبيرة من النجوم منهم عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، خالد الصاوي، مهند حسنى، محمود حجازى، أحمد عبد الله محمود، وفاء عامر، نهال عنبر، يوسف عثمان، محمد سامي، محمود حجاج، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.