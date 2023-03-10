مسلسلات رمضان 2023.. 20 صورة من كواليس ملحمة «الكتيبة 101»

على قدم وساق، يسعى صناع وأبطال الملحمة الدرامية "الكتيبة 101" للانتهاء من تصوير كل المشاهد المتبقية، خلال الأيام الحالية، بقيادة المخرج محمد سلامة، الذي يقوم بمونتاج الحلقات بالتوازي مع التصوير، تمهيدًا لانطلاق أولى حلقاته خلال أيام، مع بدء الماراثون الرمضاني المقبل مع بداية الشهر الكريم.

وكشف المخرج محمد سلامة، عن 20 صورة من كواليس التصوير، وظهرت خلال الصور مدى صعوبة العمل، وصورته المبهرة بالتقنيات العالية، خاصة أن المسلسل يرصد قصص حقيقية حول نجاح الكتيبة 101 في التصدى للتكفيريين الموجودين في سيناء، ويستعرض بطولات ضباطها ومجنديها في الحفاظ على الوطن من الإرهابيين، والتضحيات المقدمة في سبيل ذلك.

قنوات عرض مسلسل «الكتيبة 101»

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على مجموعة من القنوات الفضائية، وهى شبكة قنوات ON وON دراما، وقناة المحور، بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل عبر منصة واتش إت الرقمية.

تفاصيل مسلسل «الكتيبة 101»

يتناول مسلسل الكتيبة 101، قصة مميزة عن بطولات الشرطة والجيش في حربهما ضد الإرهاب والتكفيريين، حيث يرصد المسلسل قصة بطولات الجيش المصري بالعريش عندما تصدت الكتيبة 101 لهجمة إرهابية منظمة، حيث استطاع الجيش المصري التصدي لها وإحباطها ويوثق نجاحات الجيش المصري في إحباط المخططات الإرهابية والتكفيريين، وهو نوع من أنواع المسلسلات الوطنية التي ينتظرها الشعب ويتم إنتاجها للمساهمة فى تنمية الوعي والارتقاء بمستوى الدراما المصرية.

صناع وأبطال «الكتيبة 101»

ويضم المسلسل باقة كبيرة من النجوم منهم عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، خالد الصاوي، مهند حسنى، محمود حجازى، أحمد عبد الله محمود، وفاء عامر، نهال عنبر، يوسف عثمان، محمد سامي، محمود حجاج، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.