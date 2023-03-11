مسلسلات رمضان 2023.. إسلام جمال يكشف تفاصيل شخصيته فى «الكتيبة 101»

كشف النجم الشاب إسلام جمال، عن مشاركته فى أحداث مسلسل «الكتيبة 101» الملحمة الدرامية الضخمة التي ينتظرها الشعب المصري، خاصة أنه العمل الأضخم، ويتضمن قصص حقيقية وثائقية عن تضحيات رجال القوات المسلحة، المقرر عرضه خلال أيام، مع انطلاق الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

ويجسد «جمال» خلال الأحداث شخصية النقيب إسلام الحازم فوزي، ويتناول المسلسل قصة مميزة عن بطولات الشرطة والجيش في حربهم ضد الإرهاب والتكفيريين.

وفى سياق متصل، طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «سينرجي»، البرومو الدعائي الرسمي لأحداث العمل، وتضمن باقة من المشاهد التفجيرية التي ظهرت بتقنية عالية والصراعات والحرب التي يتصدى لها قوات الجيش المصري من أجل الحفاظ على أرض الوطن وشعبه.

وظهر في البرومو نخبة كبيرة من النجوم المشاركين، على رأسهم النجم آسر ياسين، الذي يجسد شخصية المقدم خالد دبور، الذي تصدى في يوم 23 أبريل عام 2016 لمجموعة من العناصر التكفيرية التي قامت بمهاجمة الكمائن وكان هو قائدًا لها، وبعد تصفية العناصر التكفيرية، قام بجولة لتمشيط المنطقة بحثًا عن أي من العناصر الهاربة، لتنفجر عبوة ناسفة وينال الشهادة.

فيما يجسد عمرو يوسف شخصية الرائد نور صلاح العزب، وهو أحد أبطال الصاعقة المصرية، والضابط بالكتيبة، الذي يخوض العديد من المعارك ضد الإرهاب.

إسلام جمال

تفاصيل أحداث «الكتيبة 101»

يرصد المسلسل قصة بطولات الجيش المصري بالعريش عندما تصدت الكتيبة 101 لهجمة إرهابية منظمة، حيث استطاع الجيش المصري التصدي لها وإحباطها، ويوثق نجاحات الجيش المصري في إحباط المخططات الإرهابية والتكفيريين، وهو نوع من أنواع المسلسلات الوطنية التي ينتظرها الشعب المصري، ويتم إنتاجها للمساهمة في تنمية الوعي والارتقاء بمستوى الدراما المصرية.

صناع وأبطال «الكتيبة 101»

ويضم المسلسل باقة كبيرة من النجوم، منهم عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، خالد الصاوي، مهند حسني، محمود حجازي، أحمد عبد الله محمود، وفاء عامر، نهال عنبر، يوسف عثمان، محمد سامي، محمود حجاج، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.