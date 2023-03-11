مسلسلات رمضان 2023.. طرح البوستر الدعائى الرسمى لمسلسل «الصفارة»

طرحت شركة "ميديا هب" والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "الصفارة" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد أمين والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

وظهر على البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "الصفارة" أبطال العمل وهم كل من الفنان أحمد أمين، والفنانة آية سماحة، والفنان طه الدسوقي.

ويجسد أحمد أمين، خلال أحداث مسلسل «الصفارة» شخصية تدعى فؤاد ويعمل مرشدًا سياحيًا یكره ما آلت إلیه حیاته، ویسرق من أحد سكان سیوة قطعة أثرية فرعونية؛ وهي صفارة الملك توت، من یستخدمھا تعیده إلى ثلاث دقائق فقط من ماضیه لیغیر فیھا ما یشاء ثم یعود بعد الثلاث دقائق للزمن الحالي لیعرف ماذا سیتغیر بعدھا في حیاته! لیدخل في رحلة لتغییر ماضیه للوصول إلى كل أحلامه، لكنه يفاجأ بأن تغيير الماضي ليس شیئًا سھلًا أبدًا ولا یمكن ضمان نتائجه.

قصة مسلسل "الصفارة"

مسلسل الصفارة يقدم قصة كوميدية عن مرشد سياحي يحصل على صفارة أثرية بطريقة ما ومن ثم يقدم المسلسل فكرة العودة بالزمان، حيث يعود البطل إلى عصر ما سابق وتحدث له مفارقات غريبة خلال أحداث العمل الجديد.

قنوات عرض مسلسل "الصفارة"

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المقبل عبر قناة DMC وقناة DMC DRAMA ومنصة WATCH IT بشكل حصري خلال رمضان القادم.

أبطال مسلسل "الصفارة"

مسلسل "الصفارة" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والشباب مع الفنان أحمد أمين منهم الفنان محمود البزاوي وطه دسوقي والفنانة الشابة آية سماحة، والفنان الكوميدي حاتم صلاح، بمشاركة النجمة الكبيرة إنعام سالوسة والفنانة الشابة والفائزة بالموسم الأول من الدوم ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف محمد رضوان والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة media Hub- سعدي جوهر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي والمسلسل الجديد يعرض خلال 15 حلقة فقط خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم.