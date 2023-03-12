الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المجلس التصديري للصناعات الهندسية يكرم 30 سيدة في يوم المرأة العالمي

صادرات
صادرات

كرم المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد رئيس المجلس 30 من القيادات النسائية من المؤسسات الدولية والحكومية وشركاء التنمية.

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، إن المجلس حريص على الاحتفاء بنجاحات المرأة المصرية في المؤسسات المختلفة في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة، وهذا التكريم يعبر عن رؤية المجلس لدعم المرأة والتي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية والمصانع.

وأشار "الصياد" خلال احتفالية تكريم القيادات النسائية في عدد من المؤسسات، إلي أن المرأة اثبت نجاح باهر في مجتمع الأعمال المصري، والسيدات الآن في صدارة المشهد الاقتصادي والسياسي فكان لزاماً أن يكون للمجلس بصمة في تكريم السيدات الناجحات في المجالات المختلفة.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه تم تكريم القيادات النسائية في شركات مصرية في قطاع الصناعات الهندسية.

وأشارت حلمي إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار احتفالات يوم المرأة العالمي وذلك على الدور الكبير الذي تقوم به المرأة المصرية خاصة وأن السيدات في مصر لهن بصمة كبيرة في إنجاح عدد من المؤسسات والمصانع الكبيرة واثبتن نجاحهن في الإدارة والقيادة.

وأشارت حلمي إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار احتفالات يوم المرأة العالمي وذلك على الدور الكبير الذي تقوم به المرأة المصرية خاصة وأن السيدات في مصر لهن بصمة كبيرة في إنجاح عدد من المؤسسات والمصانع الكبيرة واثبتن نجاحهن في الإدارة والقيادة.

احتفالات اليوم العالمى الاهلي المصر الاقتصاد الاقتصادية الأهلى المصري

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