الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لاختلاف وجهات النظر.. «مشروعات النواب» تؤجل تعريف الوحدات المتنقلة للطعام

مجلس النواب
مجلس النواب

واصلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مرعي، مناقشة مشروع تعديل بعض مواد قانون وحدات الطعام المتنقلة خلال اجتماعها اليوم.

وشهد الاجتماع مناقشات كبيرة حول تعريف وحدات الطعام المتنقلة، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إنه تقدم بالتعديل المقترح على قانون وحدات الطعام، تاركا التعريفات كما هى فى القانون القديم، مطالبا بوضع تعريف واضح لمفهوم عربة الطعام .

جاء هذا خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

 خلاف على تعريف العربة والمنصة

و آثار تعريف العربة، والمنصة،  مناقشات مطولة حول مفهوم كل منهما، وقالت النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، لدينا مشكلة مع تطبيق القانون فى جملة كل عربة أو مركبة أو منصة معدة للتحضير ، حيث يريد المسؤولين تعريف العربة أن يكون لها موتور، ونريد وصف عربة الطعام بأن تكون قابلة للحركة دون التقييد بوجود موتور، مؤكدة على أهمية توضيح هذا فى نص القانون ولا نتركها للائحة التنفيذية.

 من جانبه، قال ممثل الحكومة إن تعريف المركبات واضح فى قانون المرور، وأيضا تعريف المنصة سوف يحتاج توضيح، مطالبا بأهمية توضيح المستهدف من التعريف من خلال تعريف منضبط.

بدوره قال مسؤول هيئة سلامة الغذاء، إن التشريعات عندما تصدر تكون مرتبطة بنفس التشريعات ذات الصلة، وفى هذا القانون يجب أن يتفق تعريف العربة مع قانون المرور .

وأكد النائب محمد كمال مرعى، أن القانون عندما تم تنفيذه وجدنا أن كل جهة تفسر القانون كما يراه، واللائحة التنفيذية لم توضح هذا الأمر، وطالب بأهمية استخدام التشريع بالطريق الصحيحة ونضع ضوابط تجعل التعريف واضح للجميع، وطالبت النائبة مارسيل سمير بأن يتضمن التعريف المشروبات أيضا مع  الطعام، بدلا من الطعام فقط.

وقالت هالة ابو السعد: نريد توفير فرص للشباب مع تبين وضع المواطنين، ولا نريد شكل الأكشاك الحالي، وإذا استطعنا تحويل الكشك إلى عربة طعام يكون أفضل كشكل حضاري محترم .

وطالبت "أبو السعد" أن يكون تعريف العربة أن تكون سريعة أو بطيئة وقابله للحركة آليا أو يدويا، وفى نهاية المناقشات بشأن تعريف الوحدات المتنقلة للطعام قررت اللجنة تأجيل تعريفها لاجتماع اخر.

لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس النواب النائب محمد مرعي قانون وحدات الطعام المتنقلة وحدات الطعام المتنقلة النائب محمد كمال مرعى

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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