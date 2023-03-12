الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحدت إعاقتها الحركية.. قصة أول امرأة تتولى منصب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديد

المهندسة جيهان عمار
المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز أسيوط الجديدة

على الرغم من إعاقتها الحركية "شلل الأطفال" إلا أنها كافحت حتى حققت حلمها واستطاعت أن تتفوق في دراستها لتلتحق بكلية الهندسة وتحصل على أعلى الدرجات لتتوجه إلى سوق العمل بجهاز مدينة أسيوط الجديدة وتستمر في تقلد المناصب لتصل إلى منصب رئيس جهاز مدينة تنمية أسيوط الجديدة لتصبح أول سيدة تتقلد ذلك المنصب.

ولدت المهندسة جيهان عمار في أسرة متوسطة بمحافظة أسيوط، وعاشت طفولة مختلفة عن معظم أقرانها لكونها مصابة بشلل الأطفال الذي كان يؤثر على حركتها منذ ولادتها، ولكنها وضعت التفوق والتميز في دراستها هدفا لها فتفوقت في دراستها حتى التحقت بكلية الهندسة ثم تم تعيينها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

عقب تولي المهندسة جيهان مهام عملها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمهندسة بالمكتب الفني وإدارة المشروعات حتى أثبتت نجاحها وتفوقها وبدأت في الترقي حتى تم توليها منصب نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة في عام 2015م، ثم تم تعيينها قائم بعمل رئيس جهاز ثم رئيسا لجهاز مدينة أسيوط الجديدة منذ عام 2019م وحتى الآن لتصبح أول سيدة تتولي منصب رئيس جهاز أسيوط الجديدة متحدية بذلك إعاقتها التي كان يعتقد البعض أنها ستؤثر على مسيرتها التعليمية والمهنية.

وكشفت المهندسة جيهان عمار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة في مختلف المجالات خاصة المرأة الصعيدية وكان لي عظيم الشرف أن يتم تعييني رئيسا لجهاز مدينة أسيوط الجديدة خاصة وأنني فتاة صعيدية وابنة محافظة أسيوط ولي حب وولاء لمحافظتي، بالإضافة لكوني معاقة وهذا كان له تقدير عظيم في قلبي ودافع قوي على إثبات أن المرأة الصعيدية تستطيع أن تثبت كفاءتها في مختلف المجالات.

وأوضحت المهندسة جيهان أن المجتمع ينظر لأصحاب الإعاقات بأنهم لا يستطيعون ممارسة عملهم بشكل كامل ولكن إعاقتي لم تؤثر على عملي في شئ وأؤدي عملي على أكمل وجه وأتابع كافة المشروعات والأعمال ميدانيا ومكتبيا دون أي معوق نهائيا.

وأضافت المهندسة جيهان كثيرا ما نعيش لحظات صعبة ومواقف مؤثرة ولكن يجب أن نضع هدف أمام أعيننا حتى نتغلب على الصعاب ليحقق المزيد من النجاحات.

جانب من الحدث

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أسيوط الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة بمحافظة أسيوط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة أسيوط الجديدة كلية الهندسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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