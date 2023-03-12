الأحد 12 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

«غوريلا ومهرج وشقلبظات».. مدرسة تنظم سيركا لبث الفرحة في نفوس الطلاب (صور)

مدرسة تنظم سيركا
مدرسة تنظم سيركا لبث الفرحة في نفوس الطلاب

دشنت مدرسة يوسف جاد الله الرسمية لغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة سيركا في فناء المدرسة لبث الفرحة في نفوس الطلاب.

وكتبت المدرسة على الصفحة الرسمية: «شكر من كل قلبي للطالبات الجميلات اللي كانوا حريصين على المشاركة في إنهم قبل ما يمشوا لازم يخلوا مدرستهم نضيفة.. تسلم تربيتكم يا حلوين وياريت كلنا نتعلم منهم».

وأضاف: «الحمد لله كان يوم مبهج وممتع لكل حبايبنا اليكم بعض الصور من حفله اليوم.. عملنا حفلة علشان نجيب المواهب والشقلبظات.. طلعت مدرستنا مليانة بالمواهب واللياقة البدنية اللهم بارك ربنا يحفظهم ويسعد قلوبهم وكل الشكر للطالبة الجميلة».

وقالت الطالبة حبيبة أحمد: «كان يوم جميل وقضينا وقت ممتع خاصة أن أهالينا شاركونا في هذا اليوم»، مؤكدة أن كان يوجد طالبات لديهم موهبة الجمباز وقاموا بعمل عروض في المدرسة وهذا الأمر أسعدهم كثيرًا».

في حين قالت الطالبة أمنية خالد: «كان يوم جميل وأدخل السعادة والسرور على الطلاب، بالإضافة إلى أننا قد اكتشفنا أنه يوجد في المدرسة العديد من المواهب.. من لديه موهبة في التمثيل والشعر استعرضها».

 

إدارة العمرانية الاسبوع الماضي الأسبوع الماض التربية التربية والتعليم الأولى من نوعها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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