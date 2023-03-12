الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق في واقعة انتحار طالب أجنبي بعد قتل طفليه بفندق بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث في واقعة انتحار طالب أجنبي بشنق نفسه بعد قتله طفليه داخل فندق شهير على طريق الكورنيش، انتقامًا من زوجته لشكه الدائم فيها، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع البصمات، وندب مصلحة الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفين لبيان سبب الوفاة، واستدعاء مسؤولي الفندق لسؤالهم، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالفندق لفحصها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من حل لغز العثور على 3 جثث لأجنبي وطفليه داخل فندق شهير بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، حيث تبيّن أن الأب قتل طفليه ثم انتحر، وتم نقل الجثث إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مقر مكان الواقعة واستمعت إلى أقوال إدارة الفندق وتبين أن عاملة نظافة هي أول من اكتشف الواقعة، بعد أن طرقت باب الغرفة محل الحادث أكثر من مرة ولم يرد أحد فاعتقدت أن النزيل غادر بصحبة طفليه، وعندما عادت مرة أخرى شكّت في الأمر وأخبرت الإدارة التي استعانت بـ"الماستر كاي" وعندما فتحت الغرفة واكتشفت وجود الجثث الثلاث.

وكشفت التحريات الأولية أن الأب حضر إلى الإسكندرية قبل فترة قليلة للحصول على دورة تدريبية ضمن منحة دراسية في إحدى الجامعات الخاصة وأن زوجته تدرس بجامعة في الإسكندرية منذ سنوات، وتم العثور على رسالة تركها الأب واعترف بقتل طفليه قبل انتحاره انتقامًا من زوجته لشكه الدائم فيها.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من إدارة أحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل بدائرة قسم شرطة العطارين، وبالعثور على جثث لشخص وطفلين داخل أحد الغرف بالفندق.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شخص من دولة مدغشقر، عمره 45 سنة، يرتدي كامل ملابسه ومعلق في مشنقة أعدها على باب حمام الغرفة.

كما عثر على جثتي طفلين 8 سنوات و5 سنوات داخل البانيو في حمام ذات الغرفة، وتبين أن الأب وضع منوما لهما ثم أغرقهما في البانيو قبل أن يقوم بالتخلص من نفسه بشنق نفسه، تم التحفظ علي الجثث تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأدلة الجنائية التحفظ على كاميرات المراقبة الطبيب الشرعي بالاسكندرية جامعات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

بوسترات مسلسلات رمضان 2023 تشعل المنافسة بين النجوم

تحرير 62 قضية غش تجارى خلال حملة بأسواق الجيزة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

وفاة موظف إثر انقلاب سيارة على الطريق الأبيض فى الجيزة

سعر الدولار اليوم في مصر.. تحديث يومي مقابل الجنيه المصري الأحد 12-3-2023

النيابة تحيل عصابة تسرق السيدات فى السيدة زينب للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات