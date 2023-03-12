اختناقات وحروق طفيفة.. إصابة عاملين فى حريق بالأقصر

أصيب عاملان باختناقات وحروق طفيفة نتيجة اندلاع حريق في محل فطائر، عقب وجود تسرب للغاز في منطقة شرق السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

بداية الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر إخطاراً من الأهالي يفيد بنشوب حريق محدود في محل بيع فطائر بمنطقة شرق السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، نتيجة وجود تسرب للغاز ما أدى للحريق.

على الفور انتقلت سيارتا إطفاء لموقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران في دقائق معدودة، قبل امتداد النيران للمحلات والمنازل المجاورة للمحل.

وتبين من خلال فحص مكان الحريق إصابة عاملين باختناقات وحروق طفيفة خلال محاولتهما السيطرة على النيران، وتم نقلهما لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.