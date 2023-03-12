الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الشعب الجمهوري» يطلق قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة العمى بالجيزة

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون

نظم حزب «الشعب الجمهوري»، قافلة طبية متخصصة في الكشف على أمراض العيون ومكافحة العمى، في مقر أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لمبادرة الحزب «عنيك في عنينا»، برعاية النائب طارق الطويل، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، العميد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، المستشار أحمد حبيب، أمين الحزب بمحافظة الجيزة.

وأوضح المستشار أحمد حبيب، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، أن مبادرة «عنيك في عنينا» تستهدف علاج المواطنين الذين ليس لهم تأمين صحي، لمكافحة أمراض العيون والعمى وإجراء العمليات لهم بالمجان، في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب "الشعب" الجمهوري لدعم المواطنين، وإطلاق المبادرات والفعاليات في مختلف المجالات للتخفيف عنهم.

وقال النائب طارق الطويل، الأمين المساعد للحزب بالجيزة، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن القافلة استقبلت 117 حالة ممن ليس لهم تأمين صحي على مستوى مراكز محافظة الجيزة، وتم الكشف عليهم جميعًا وقد تم تحويل 40 حالة منهم إلى المستشفى لإجراء عملية مياه بيضاء بالفاكو، كما تم تحويل 19 حالة للمستشفى لعمل المزيد من الفحوصات، وتم فحص 47 حالة لعمل مقياس للنظر، كما تم منح 11 حالة منهم نظارات طبية بعد فحصهم، كما تم منح 7 حالات علاجًا مجانيًا.

وحضر القافلة، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالجيزة، السيد جمال الشريف، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، النائب طارق الطويل، عضو هيئة مكتب بالجيزة، السيد محمود الصعيدي، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بمحافظة الجيزة.

وفي وقتٍ سابق، نظمت لجنة القوافل الطبية المجانية الدائمة بحزب «الشعب الجمهوري» بالجيزة قافلة طبية في مركز ومدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، وذلك للكشف عن المواطنين وعلاجهم بالمجان، بالتعاون مع أمانة الحزب بالصف، وذلك في إطار استمرارية الحزب نحو تنفيذ مبادرة "جيزة بلا مرض ..جيزة بلا ألم"، طبقًا لتوجيهات اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والعميد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، وتنفيذا لتعليمات المستشار أحمد حبيب.

جانب من القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون

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حزب الشعب الجمهوري قافلة طبية أمراض العيون محافظة الجيزة النائب طارق الطويل المستشار أحمد حبيب أمين رئيس الهيئة البرلمانية رئيس مبادرة عنيك في عنينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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