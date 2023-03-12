الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزيرا الأوقاف والقوى العاملة يتفقدان لجان الانتخابات النقابية

وزيرا الأوقاف والقوى
وزيرا الأوقاف والقوى العاملة

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حسن محمد حسن، وزير القوى العاملة، صباح اليوم، بديوان عام وزارة الأوقاف، حيث تفقدا اللجان الانتخابية للنقابة العامة للعاملين بديوان عام وزارة الأوقاف، التي بدأت عملية التصويت بها في الساعة التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم، تنفيذًا للقرار رقم 79 لسنة 2023، لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف، وبذات المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم في شهر مايو 2022م لانتخابات الدورة النقابية 2022/ 2023م.

وخلال تفقد اللجان التقى وزيرا الأوقاف والقوى العاملة بالناخبين، وأكدا على ضرورة المشاركة الفعالة في هذه العملية الانتخابية؛ لانتخاب ممثليهم بكامل إرادتهم وحريتهم.

وأكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف تقف على قدم المساواة من جميع أبنائها، وأنها حرصت على توفير المناخ الملائم ليدلي الناخب بصوته في حرية تامة.

وأوضح وزير القوى العاملة أن إجراء هذه الانتخابات يؤكد حرص وزارة القوى العاملة بصفتها الجهة الإدارية المشرفة عليها على وجود تنظيم عمالي ونقابي متكامل وقوي تنظيميًّا باعتباره أبرز الشركاء الاجتماعيين، وضلعًا إنتاجيًا تكتمل به ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.

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وائل لطفي

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