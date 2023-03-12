الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

 الإعدام شنقًا لـ3 متهمين بإطلاق النيران على جنازة بأسيوط

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين، وبالسجن المؤبد لآخرين، والسجن 10 سنوات لصبي بتهمة قيامهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على مسيرة جنازة لسيدة وقتل نجل المتوفاة وشقيقها بقرية منشاة خشبة بمركز القوصية بسبب خصومة ثأرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي وأحمد عبدالناصر دبوس نائبي رئيس المحكمة والمستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد.

وتعود وقائع القضية رقم 1779 لسنة 2022 جنايات القوصية إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة إلى قيام أفراد من عائلة المذكرة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على مسيرة جنازة لـ"سيدة" من عائلة "الشنوية" مما أسفر عن مقتل اثنين من أبناء المتوفاة وشقيقها بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين.

الدائره الثامنه محكمة جنايات أسيوط الإعدام شنقا مركز القوصية المستشار طارق محمود وصفي

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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