الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بينها «كنوز التراث المصرى الأصيل» فى قبة الغورى.. أجندة الدستور الثقافية

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

يحتشد اليوم الأحد الموافق 12 مارس الجاري، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

 

ففي الحادية عشرة صباحا الأحد، تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، باليوم العالمي للمرأة ، وذلك بقاعة على مبارك بمبنى دار الكتب بكورنيش بولاق.

وتعقد ندوة ضمن الاحتفال باليوم العالمي يشارك فيها كل من: الفنانة سميرة أحمد، والإعلامية دكتورة هاجر سعد الدين، مها مروان مقررة فرع القاهرة للمجلس القومي للمرأة، ودكتورة وهاد سمير الأستاذة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، ودكتورة جهاد ابراهيم الأستاذة بجامعة عين شمس والنائبة البرلمانية السابقة.

 

ــ كنوز التراث الشعبي المصري الأصيل

كما يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، حفل جديد للفنان انتصار عبد الفتاح، والذي يقام تحت عنوان “حوار الفنون”، وتقام الاحتفالية بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

ويشارك في الاحتفالية فرقة الطبول النوبية وفرقة الآلات الشعبية المصرية والتنورة بالإضافة إلى ضيف شرف الاحتفالية فرقة السمسمية التراثية التي تقدم التراث الخاص بكلٍ من السويس وسيناء . في حوار فني بديع يجمع ما بين المواويل والغناء الشعبي وحوار الآلات الموسيقية الشعبية (الربابة، المزمار، الكولة) ولأول مرة آلة السمسمية، مع دفوف النوبة والإيقاعات المختلفة من خلال رؤية فنية متميزة للفنان المبدع انتصار عبدالفتاح .

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، يشهد مركز إبداع قصر الأمير طاز، افتتاح معرض فني تشكيلي جماعي، احتفالا باليوم العالمي للمرأة. يعقبه في السابعة مساء، حفل للإنشاد الديني والذي يحييه الشيخ المنشد زين محمود.

وفي السادسة مساء، يستضيف بيت المعمار المصري بدرب اللبانة من ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لقاء بعنوان “ذكريات وشواهد وتوثيق الوجود الإيطالي في الإسكندرية”، والتي تقام بالتعاون مع مؤسسة ألكسندرينا.

 

ــ احتفالية في حب الإسكندرية

وفي السادسة والنصف، يستقبل مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، احتفالية كبري بعنوان “في حب الإسكندرية”.

يليها في السابعة مساء، حفل نتاج ورشة “أصول الغناء الشرقي” والتي ينظمها المركز تحت إشراف المايسترو محمود أبو زيد.

كما تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء اليوم أيضاو أمسية شعرية، ولقاء مع الشاعر السكندري أحمد إبراهمي جاد، ولقاء حول تجربته الإبداعية والشعرية، والحديث عن دواوينه ومؤلفاته الشعرية المنشورة وغيرها. يدير الأمسية ويقدمها الشاعر جابر بسيوني.

 

ــ افتتاح المعرض الدولي بأتيليه القاهرة

وعلى هامش احتفالية سبعبنبة جماعة الكتاب والفنانين ــ أتيليه القاهرة للفنون، تنطلق في السادسة من مساء اليوم، بأتيليه القاهرة بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، فعاليات المعرض الدولي النسخة الأولى "مصر"، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي البلجيكي المصري بالقاهرة، وبمشاركة الفنانين: أحمد بيرو ، وليد السقا، محمد نجم، سيسل مينا ومها توفيق.

كنوز التراث الشعبي المصري الأصيل مركز ابداع قبة الغوري الفنان انتصار عبد الفتاح مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية أتيليه القاهرة للفنون أجندة الدستور الثقافية

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