الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

إصابة 4 أشخاص من
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

استقبل مستشفى الفيوم العام، 4 أشخاص من أسرة واحدة، مُصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة  الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام.

وتلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة الفيوم، ووجود عدد من المصابين بينهم أطفال.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي في قطعة أرض زراعية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بمنطقة أبوعيطة، وإصابة  4 أشخاص بينهم طفلان.

وتبين أن أسماء المصابين: شيماء محمد عويس 31 سنة، وجنى هاني محمد عمر 14 سنة، وجهاد عمر محمد 18 سنة، ومحمد هاني محمد 9 سنوات، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات الأمنية التي تولت التحقيق.

اصابة 4 أشخاص أسرة واحدة حادث انقلاب سيارة الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

رسالة تكشف لغز انتحار أجنبى وقتل طفليه داخل فندق بالإسكندرية

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

عاكس فتاة وضربها وأنهى حياة شقيقها فى الزاوية الحمراء (فيديو)

«البحث عن فضيحة».. حيلة فتاة الصف وحبيبها للزواج بعد إنجابها منه فى الحرام

محمود الجارحى: «كتف فى كتف» أكبر مبادرة من نوعها فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة