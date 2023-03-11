إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

استقبل مستشفى الفيوم العام، 4 أشخاص من أسرة واحدة، مُصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام.

وتلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة الفيوم، ووجود عدد من المصابين بينهم أطفال.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي في قطعة أرض زراعية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بمنطقة أبوعيطة، وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.

وتبين أن أسماء المصابين: شيماء محمد عويس 31 سنة، وجنى هاني محمد عمر 14 سنة، وجهاد عمر محمد 18 سنة، ومحمد هاني محمد 9 سنوات، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات الأمنية التي تولت التحقيق.