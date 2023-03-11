أستاذ هندسة طاقة: الهيدروجين الأخضر متعدد الاستخدامات مقارنة بباقى مصادر الطاقة

قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، إن الهيدروجين الأخضر طاقته تعادل ضعف إنتاج الطاقة من باقي مصادر إنتاج الطاقة.

الطاقة المتجددة

وأكد الدكتور سامح نعمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهيدروجين الأخضر خال من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما أن المياه المستخرجة منه يتم استخدامها في الكثير من القطاعات والمجالات.

وأضاف في حديثه، أن الهيدروجين الأخضر سهل الحصول عليه، ويدخل في الكثير والكثير من الصناعات بخلاف كونه مصدرا أساسيا للطاقة، لذا الهيدروجين الأخضر متعدد الاستخدامات مقارنة بباقي مصادر الطاقة.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر مكلف ولكن استخداماته الكثيرة المتعددة تعوض الأموال التي يتم إنفاقها في إنتاجه.

وذكر أن مصر منصة عالمية عامة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة بعد إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما أن البنية الأساسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر متوافرة بنسبة كبيرة في مصر مقارنة بباقي دول العالم.