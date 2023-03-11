مواعيد عمل البريد المصري يوم السبت وحقيقة مسابقة البريد 2023

مواعيد عمل البريد المصري يوم السبت، من أكثر الموضوعات بحثاً على محرك البحث جوجل، حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد العمل، للاستفادة من الخدمات المتاحة، كما أصبح في الآونة الأخيرة يقدم أيضاً الكثير من الخدمات للتسهيل على المواطنين.

مواعيد عمل البريد المصري يوم السبت

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري يوم السبت، بدءاً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 3 مساء فى وسط وشمال القاهرة.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى القاهرة 2023

وفي هذا السياق، نعرض لكم مواعيد العمل بمكاتب البريد في محافظة القاهرة، تبدأ من يوم الأحد وحتى يوم الخميس وهناك فروع أخرى تعمل يوم السبت كذلك.

تبدأ مكاتب البريد العمل من الساعة الثامنة صباحاً، ولكن تختلف مواعيد الإغلاق طبقاً لكل فرع هناك فروع تغلق في الثانية ظهراً وأخرى في الثالثة عصراً وهناك فروع تغلق في السادسة مساء.

خدمات البريد المصري 2023

يقدم البريد المصري للمصريين العديد من الخدمات وهي كالآتي:

أولا- خدمات الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات دفع إلكترونية مثل بطاقات (ATM) وبطاقات الفيزا.

ثانياً- فتح حساب بلا عائد.

ثالثاً- فتح حساب التوفير الذكي.

رابعا- خدمات تحويل المعاشات والمرتبات.

خامساً- تقديم طلبات الحصول على إصدارات الأحوال المدنية، ومنها: «بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وقسيمة طلاق، وشهادة وفاة، وقيد عائلي».

حقيقة إعلان وظائف البريد المصري 2023

وفي هذا الإطار، نفت الهيئة القومية للبريد المصري، عن وجود وظائف شاغرة، مؤكداً أن ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي ليس إلا مجرد شائعات.

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

عيد تحرير طابا: يوافق يوم 19 مارس 2023

شم النسيم: يوافق يوم 17 أبريل 2023.

عيد الفطر المبارك: يوافق يوم 21 أبريل 2023.

عيد تحرير سيناء: يوافق يوم 25 أبريل 2023.

عيد العمال: يوافق يوم 1 مايو 2023

وقفة عيد الأضحى المبارك: توافق يوم 27 يونيو 2023.

عيد الأضحى المبارك: يوافق يوم 28 يونيو 2023.



ثورة 30 يوينو: توافق يوم 30 يونيه 2023

رأس السنة الهجرية: توافق يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

ثورة 23 يوليو: توافق يوم الأحد 23 يوليو 2023.

المولد النبوي الشريف: يوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر": يوافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.