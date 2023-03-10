حقيقة الإعلان عن وظائف البريد المصري 2023

زاد البحث عن وظائف البريد المصري 2023 عقب ترويج أنباء عن توفير فرص عمل في مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في كافة محافظات الجمهورية عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف النصب على المواطنين الراغبين في الحصول على إيجاد فرص عمل حكومية من الحاصلين على شهادات عليا ومتوسطة.

وظائف البريد المصري 2023

نفيت الهيئة القومية للبريد الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود وظائف خالية في مكاتب الهيئة المختلفة وأكدت أنه لا يوجد أي وظائف متاحة حاليا وأن كافة الأنباء المتداولة عارية تماما عن الصحة.

وأوضحت الهيئة أن مثل هذه الأخبار تستهدف فئات معينة من المواطنين بهدف فقد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ونشر الإحباط بينهم.

وطالبت الهيئة الشباب الباحثين على فرص عمل مناسبة لهم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة في المعلومات المنتشرة والتأكد من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو من خلال بوابة الوظائف الحكومية التي تتلقي طلبات التعيين في كافة الوظائف الحكومية.

مواعيد هيئة البريد المصري في رمضان 2023

أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري أن مواعيد العمل للموظفين في المكاتب خلال شهر رمضان المبارك 2023 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا فيما عدا يومي الجمعة إجازة أسبوعية ثابتة ويومي الخميس والسبت اجازة أسبوعية متغيرة للموظفين أكثر من 4400 مكتب بريد التي تخدم أكثر من 25 مليون مواطن بجميع المحافظات.

وتقدم مكاتب الهيئة للمواطنين العديد من الخدمات الحكومية في مختلف المجالات أبرزها خدمات البريد والحوالات المالية والطرود وصرف معاشات المواطنين المتقاعدين عن العمل والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن شهريا بالإضافة إلى خدمات الإسكان والتعليم ودفع فواتير المرافق.

أرقام هيئة البريد المصري 2023

يمكن استخدام الأرقام الساخنة للتأكد من نفي وجود وظائف البريد المصري 2023 وذلك عبر الأرقام الساخنة وذلك عبر الأرقام الساخنة 16789 أو 0020235315900 أو 08008002800 حيث يرد على المواطنين مجموعة مميزة مدربين على تذليل كافة المعوقات التي تواجه العملاء من كافة محافظات الجمهورية والاستفسار عن كافة المعلومات اللازمة عن الهيئة.

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