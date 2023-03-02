الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات المجمع الزراعى ومكتب البريد بقرية المعصرة فى المنيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من مشروعات «حياة كريمة» داخل قرية المعصرة بمركز ملوي بمحافظة المنيا، والتي تضم المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية.

وتناول الرئيس السيسي، الإفطار مع أهالي قرية المعصرة، حيث حرص على التواصل مع أهل القرية في لقاء مفتوح.

ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.

الرئيس السيسي مشروعات حياة كريمة قرية المعصرة المجمع الزراعي مكتب البريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

غرفة عمليات بـ«تموين الإسكندرية» لمتابعة محطات الوقود

العراق يدعو «يونامي» للضغط على دول المنبع لضمان حصته المائية

«معلومات الوزراء» يبحث اتجاهات السياحة لصياغة سيناريوهات التعامل مع التحديات

«شعبة الدواجن» تثمن إلغاء الضريبة العقارية على المزارع: تخدم الصناعة

قنصل مصر فى شيكاغو يلتقى حاكم أنديانا لبحث التعاون المشترك

القبض على شخصين في واقعة مقتل شاب أثناء مشاجرة بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)