الرئيس السيسى يتفقد مشروعات المجمع الزراعى ومكتب البريد بقرية المعصرة فى المنيا

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من مشروعات «حياة كريمة» داخل قرية المعصرة بمركز ملوي بمحافظة المنيا، والتي تضم المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية.

وتناول الرئيس السيسي، الإفطار مع أهالي قرية المعصرة، حيث حرص على التواصل مع أهل القرية في لقاء مفتوح.

ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.