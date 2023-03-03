بعد الزيادة.. مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2023

يبحث المواطنون عن مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2023، بعد إعلان الرئيس السيسي زيادة أصحاب المعاشات بنسبة 15 % والتي يتم صرفها لأول مرة مع معاشات إبريل 2023.

ويستعرض «الدستور» خلال هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2023 وموعد صرف معاشات إبريل 2023 بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم وأبرز الخدمات التي يقدمها البريد المصري.

مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان 2023

وانحاز الرئيس عبد الفتاح السيسي الي المواطنين محدودي ومنعدمي الدخل بعد أن أعلن عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية والتي اسعدت ملايين المواطنين ويستفيد منها نحو 60 مليون مواطن، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 3500 جنيه وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة 1000 جنيها وزيادة أصحاب المعاشات 15 % وسيتم تطبيق هذه القرارات بداية شهر إبريل 2023.

مواعيد عمل مكاتب البريد الرسمية في رمضان

أعلنت هيئة البريد المصري عن مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان المبارك والمقرر له فلكيا أن يبدأ يوم الخميس 23 مارس لتفتح مكاتب البريد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عصرًا ما عدا يوم الجمعة.

في حين تقوم الهيئة بمنح العاملين إجازة مناصفة بين يومي الخميس والسبت بحيث تفتح نصف المكاتب أبوابها يوم الخميس على أن يقوم النصف الآخر بالعمل يوم السبت بهدف تغطية احتياجات المواطنين على مدار 6 أيام عمل.

أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري

تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوي الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.

وتقدم الهيئة القومي للبريد حزم من الخدمات الحكومية الالكترونية منها التموين والإسكان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمرور والشهر العقاري والسجل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى وتصل 170 خدمة مميكنة.

مواعيد عمل إدارات المناطق للبريد المصري

تبدأ مواعيد عمل إدارات شئون المناطق والمكاتب الرئيسية في رمضان من التاسعة صباحًا حتي الثانية عصرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، مواعيد العمل للموزعين البوسطة من التاسعة صباحًا حتى الثانية عصرًا ويوجد فترة مسائية تمتد حتى الساعة الرابعة مساء.

صرف معاشات شهر أبريل 2023

قسمت هيئة البريد المصري أصحاب المعاشات على 4 شرائح لمنع التكدس والتزاحم داخل المكاتب، حيث يبدأ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 للفئة الأولى الأقل من ألف جنيه يوميا السبت والأحد 1 و2 أبريل المقبل، علي أن تستكمل الهيئة صرف المعاشات للفئة الثانية أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل في حين يجري الصرف للفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل، في حين يتم الصرف لأصحاب المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه يومي السبت والأحد 8 و 9 أبريل على أن يتم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 أبريل، لمن تخلف عن الصرف من أصحاب المعاشات.

وحددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدد المستفيدين من الزيادة بنحو 11 مليون مواطن بقيمة تصل 55 مليار جنيه شهريا في حين تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه على أن تتراوح قيمة صرف الزيادة بين 170 جنيهًا وبحد أدنى لـ1635 جنيهًا بحد أقصى.

مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2023

ووضعت الهيئة خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية، للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 220 مليار جنيه.

وبلغ عدد مكاتب وفروع البريد على مستوي الجمهورية نحو 4400 مكتب في حين سجل متوسط عدد السكان المستفيدين من خدمات مكتب بريد واحد نحو 24.30 ألف نسمة وسجل عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية نحو 939 ألف حوالة.

مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2023

أرقام مكاتب البريد في شهر رمضان 2023

حددت الهيئة أرقام معينة لخدمة العملاء والمواطنين حيث يمكن الرد على كافة شكاوى المواطنين عبر الرقم 16789 أو 0020235315900 أو 08008002800 من خلال كول سنتر من مجموعة مميزة من الموظفين المدربين على تذليل العقبات أمام العملاء في كافة محافظات الجمهورية.