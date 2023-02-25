السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البريد» يصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي

جريدة الدستور

أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا على إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي، عملت خلالها المدينة على خدمة صناعة الإعلام والإنتاج الدرامي والسنيمائي؛ حيث أنها تعد أكبر كيان إعلامي وإنتاجي في منطقة الشرق الأوسط، وتضم مجموعة متنوعة من الأستوديوهات ومناطق التصوير المفتوحة.

جدير بالذكر أن مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم) مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان، وقيمته  ١٠ جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code لتجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.

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هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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