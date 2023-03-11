ننشر لكم آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2023 في مصر، خاصة مع بدء تطبيق الزيادة الرسمية علي بعض الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وبدأت الجهات الحكومية في تطبيق الزيادة الفعلية المقررة على قانون الإيجار القديم، وفقا للتعديلات الجديدة على القانون والتي أقرت 15% زيادة سنوية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2023

وتسري الزيادة في قيمة الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ويُعني بها هي الجهات والشركات الخاصة والحكومية.

موعد الإخلاء

في حين حدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات يبدأ احتسابها من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، وإذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة والإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.

المحلات الحرفية

ولا يتم تطبيق تعديلات الإيجار القديم على المحلات، خاصة تلك التي تمارس مهنا أو حرفا أو صناعة، بينما يتم تطبيقها على الشركات والمنظمات والهيئات المختلفة.

الوحدات السكنية

كما أن الزيادة لا علاقة لها بالوحدات السكنية، فلا توجد أي زيادة جديدة على الوحدات السكنية التابعة لـ قانون الإيجار القديم، وإنما هي على الوحدات المعدة لغير غرض السكنى، أو التي تطبق على الأشخاص الاعتبارية.

خاصة وأنه حتى الآن لم يتم إصدار أي قانون من مجلس النواب بشأن الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، حيث تظل القيمة التي يدفعها المستأجر للمالك كما هي، وتظل قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية وفقًا للقوانين الخاضعة لها في السابق، حيت لم يتم إصدار أي قوانين لإنهاء العقود بين المالك والمستأجر.