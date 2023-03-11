السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يستقبل زوجة الأسير الفلسطينى «مروان البرغوثى».. غدًا

سامح شكري
سامح شكري

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأحد، فدوى البرغوثي زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي القيادي بحركة فتح.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية وزوجة الأسير الفلسطيني والقيادي في حركة فتح الجهود التي تبذلها مصر لدعم القضية الفلسطينية، وكذلك صمود الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين.

ويؤكد وزير الخارجية، بشكل دائم، على استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد شكري، عبر المحافل الدولية، على رؤية مصر بضرورة العودة إلى مفاوضات السلام، واستمرار التهدئة، ووقف الأعمال الاستفزازية من الجانب الإسرائيلي.

فلسطين سامح شكري وزير الخارجية مروان البرغوثي فدوى البرغوثي الأسير الفلسطيني

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سلامًا على الشهداء

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