السبت 11 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«رمضان 2023».. تعرف على أبطال الكتيبة 101 وأدوارهم

الكتيبة 101
الكتيبة 101

ينتظر الكثير من عشاق الوطن عرض مسلسل الكتيبة 101، الذي يحكي عن بطولات الجيش المصرى لصد هجوم التكفيريين على أرض الفيروز سيناء، ويتضمن قصصُا حقيقية وثائقية عن تضحيات رجال القوات المسلحة، المقرر عرضه خلال أيام.

ويشارك في العمل الدرامى العديد من النجوم، جاء على رأسهم آسر ياسين عمرو يوسف وفتحي عبدالوهاب، وشاركتهم البطولة النجمة الكبيرة وفاء عامر.

ومن المقرر عرض مسلسل الكتيبة 101، في الماراثون الرمضاني القادم 2023، حيث قدم في الموسم الماضي الاختيار 3، الملحمة الوطنية التى قدمها العديد من النجوم أبرزهم كان الفنان كريم عبد العزيز و أحمد مكى وماجد الكدوانى.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

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آسر ياسين

يلعب النجم آسر ياسين دور «المقدم خالد دبور»، وكان يخدم في أصعب فترة فى سيناء، ذلك الشهيد الذى خدم فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وكان قائدًا لمجموعة كمائن فى «كرم القواديس»، نجح المقدم دبور فى التصدى لمجموعة تكفيرية هاجمت الكمائن التى يقودها، فى ٣ أبريل عام ٢٠١٦، ثم أجرى جولة لتمشيط المنطقة بحثًا عن أى من هذه العناصر أثناء هروبها، لتنفجر عبوة ناسفة فى مركبته وينال الشهادة.

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عمرو يوسف

يجسد الفنان عمرو يوسف دور الرائد نور صلاح العزب، في مسلسل الكتيبة 101، الذي يشارك في بطولته في الموسم الرمضانى القادم 2023.

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وفاء عامر

تجسد الفنانة الكبيرة وفاء عامر شخصية سيدة بدوية من أهل سيناء ضمن أحداث العمل وتتوالى الأحداث في سياق درامي.

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فتحي عبدالوهاب

يشارك النجم فتحي عبدالوهاب، في مسلسل الكتيبة 101، ويجسد شخصية دكتور اسمه وحيد، ومن المفترض أن يعرض العمل في موسم رمضان 2023.

محمود عبد المغني

كشف الفنان محمود عبد المغنى عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصير الإنستجرام، عن دوره في مسلسل الكتيبة 101 وعلق قائلًا: “الرائد هارون، قصة حقيقية لبطل مصري”.

محمد سامي إرهابي ضمن أحداث مسلسل "الكتيبة 101" - مجلة هافن

محمد سامى

يجسد الفنان الشاب محمد سامى دور إرهابى يُدعى «الغرابلى» ضمن أحداث المسلسل 101، حيث قال: «الجمهور سيكرهنى كثيرًا، لأن الشخصية صعبة جدًا ومركبة، وهو أحد التكفيريين ومسئول عن نشر الفيديوهات والتغطية الإعلامية للتنظيم الإرهابى». 

مهند حسنى "ضابط جيش" في" الكتيبة 101 "

مهند حسنى

كشف الفنان الشاب مهند حسنى عن تجسيده دور ضابط جيش ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101، الذي يخوض بطولته الفنان آسر ياسين والنجم عمرو يوسف، ومن المفترض عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني القادم 2023.

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إسلام جمال

كشف الفنان الشاب إسلام جمال عن مشاركته فى مسلسل «الكتيبة 101»، مع انطلاق الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، ويجسد شخصية النقيب إسلام الحازم فوزي، ويتناول المسلسل قصة مميزة عن بطولات الشرطة والجيش في حربهم ضد الإرهاب والتكفيريين.

مسلسل الكتيبة 101.. تعرف على الشهيد الذي يقدم شخصيته يوسف عثمان | قناة صدى البلد

يوسف عثمان

يجسد يوسف عثمان، دور الشهيد ملازم أول محمد أحمد عبده، ابن محافظة الإسكندرية، الذى ولد بمنطقة جناكليس، واستشهد في 1 يوليو 2015 بمنطقة الشيخ زويد، وهو صائم، ودفن بمقابر كرموز بمحافظة الإسكندرية، ورقى استثنائياً إلى رتبة نقيب، وتم منحه قلادة تاميكوم من الطبقة الذهبية.

رشا مهدى تخوض السباق الرمضاني بـ "الكتيبة 101"

رشا مهدى

تخوض الفنانة رشا مهدي دور رئيسي في مسلسل الكتيبة 101، الذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل 2023، للنجمين عمرو يوسف وآسر ياسين والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. 

مسلسلات رمضان 2023.. إسلام جمال يكشف تفاصيل شخصيته فى «الكتيبة 101»

مسلسلات رمضان 2023.. 20 صورة من كواليس ملحمة «الكتيبة 101»

شريف نور الدين يشارك في مسلسل «الكتيبة 101»: شخصيتي مفاجأة للجمهور

شريف نور الدين

كما يشارك الفنان الشاب شريف نور الدين في مسلسل «الكتيبة 101»، ويجسد شخصية مفاجأة خلال أحداث العمل، ويتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

بشخصية إرهابى.. سيف حلمى يشارك فى مسلسل «الكتيبة 101»

سيف حلمى

كما يجسد سيف حلمي، شخصية إرهابي، خلال أحداث «الكتيبة 101»، حيث بدأ تصوير مشاهده مؤخرًا، ويُشارك ضمن مجموعة كبيرة من الممثلين.

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة 101 آسر ياسين فتحي عبدالوهاب عمرو يوسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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