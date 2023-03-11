كيف احتفلت قطاعات الثقافة باليوم العالمي للمرأة؟

حرصت وزارة الثقافة على الاحتفاء بالمرأة خلال الأيام الماضية؛ وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لها الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام، فضلًا عن يوم المرأة الذي يوافق يوم 16 مارس تخليدا لذكرى ثورة المرأة المصرية ونضالها من أجل الاستقلال بمشاركتها في ثورة 1919، وكذلك الاحتفاء بعيد الأم يوم 21 مارس.

كانت البداية مع افتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء الأحد الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، بحضور السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، السفيرة مرفت التلاوي، رئيس مجلس الأمناء، السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، العديد من نجوم الفن، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي هذا الإطار؛ يرصد "الدستور" خلال السطور التالية كيف احتفلت قطاعات وزارة الثقافة بالمرأة

قصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفاء باليوم العالمي للمرأة، إذ أطلقت الهيئة فعاليات الأسبوع الثقافي المقام بمحافظة الغربية، بالتعاون بين قصور الثقافة والاتحاد المحلي لعمال الغربية؛ وذلك ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة، والتي تستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 مارس، وتحت إشراف الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة.

وفي السياق ذاته، نفذ قصر ثقافة طنطا محاضرة تثقيفية تحت عنوان "دور المرأة في الحياة الاجتماعية" تناولت دور المرأة عبر التاريخ بداية من عصر الفراعنة وحتى الحقبة الإسلامية والحديثة.

وفي الشرقية؛ نظم بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع الوحدة المحلية بالحلمية، محاضرة عن "اليوم العالمي للمرأة"، ونظم بيت ثقافة القنايات يوما ثقافيا تضمن محاضرة عن اليوم العالمي للمرأة قدمتها أمل سليمان، وأمسية شعرية للشاعر أحمد عبد البديع الذي ألقى قصيدة توضح فضل المرأة ومكانتها العالية في المجتمع، كما أقام بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مركز شباب أبو حماد ندوة عن "دور مراكز الشباب في دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع".

ونظمت الإدارة العامة للثقافة العامة، الأربعاء الماضي، بقصر ثقافة روض الفرج، ندوة عن المرأة بين الأدب الشفاهي والأدب المكتوب" شارك فيها الكاتبات: صفاء عبد المنعم، سهى زكي، نجلاء علام، ويديرها الشاعر: حمدي عبد الرازق، كما أقيمت أيضا أمسية شعرية في القصر للشاعرات: بهية طلب، إسراء النمر، حنان شاهين، أمل عامر، ونجاة علي.

جدير بالذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن برنامج الإدارة المركزية للشؤون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، ويشمل أيضا محاضرة للإدارة العامة للتمكين الثقافي عن تأهيل الأمهات لتنمية مهارات أبنائهم ذوي القدرات الخاصة واحتوائهم نفسيا، فضلا عن ورشة تدوير لمخلفات البيئة، وذلك بجمعية تنمية المجتمع بعين شمس.

واحتفلت مديرية الثقافة بالوادى الجديد، بيوم المرأة العالمي بعدد من الفعاليات على مدار أسبوع ضمن الأنشطة المتنوعة التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافى.

ومن المقرر أن تشارك الإدارة العامة للجمعيات، السبت المقبل، بندوة عن "فضل الأم ودورها في تنمية المجتمع" وذلك بجمعية رواد ثقافة أنور المعداوي، وندوة عن "دور الأم في غرس القيم والحفاظ على الهوية المصرية" بجمعية رواد قصور الثقافة بالفيوم، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات والندوات بالأقاليم الثقافية تنفذها الإدارة العامة للمكتبات.

الفنون التشكيلية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ أعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، برنامجا حافلا ومتنوعا خصه للاحتفاء بيوم المرأة العالمي، وذلك على مدار شهر مارس وفي كافة مواقعه بالقاهرة والمحافظات.

برنامج متنوع يمتد على مدار شهر مارس وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بيوم المرأة العالمي والاهتمام بتنفيذ أنشطة تتسم بالتنوع ما بين الاحتفاء والتوعية بجانب تعزيز مهارات المرأة وتنمية مواهبها وكذلك تعليمها مهارات وحرف جديدة تمكنها من الاعتماد على نفسها وتتيح لها فرصا واعدة للعمل بما يعود بالإيجاب عليها وعلى المجتمع.

ومن أبرز ملامح البرنامج يستضيف مركز محمود مختار الثقافي من 12 وحتى 14 مارس الجاري، ملتقى "إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة – معرض لفنانين من أجيال مختلفة عن المرأة – معرض للحرف النسائية على مستوى 5 محافظات (البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، أسوان (متضرري السيول)، الجيزة، الوادي الجديد)– تكريم عدد من الرائدات المشهود لهن بالأثر العظيم والفعال في (الفن التشكيلي – الحرف التراثية – العمارة)– تكريم (قادرات باختلاف – ذوي القدرات الخاصة) في تعبيرهم التشكيلي للمرأة.

وفي مجال الحرف التراثية ينظم القطاع مجموعة من الورش المختلفة من بينها ورش في مجالات الأزياء والنسيج والصدف بدار النسجيات المرسمة ومركز الفن والحياة براتب صديق، ورش تنمية مهارات للحرف البيئية من خلال بيوت الإبداع بالوادي الجديد مع سيدات قرية (الماكس البحري)، إقامة ندوة بدار النسجيات عن دور الحرف التقليدية وأثرها في النهوض بمستوى المرأة والمجتمع.

كما تعقد مواقع القطاع بالقاهرة والجيزة والأسكندرية والمنصورة وقنا وبورسعيد والمنوفية سلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية وأيضا التي تبرز أهمية دور المرأة في بيئات العمل والأسرة وأثر ذلك على المجتمع، ويشمل البرنامج ورشا متنوعة رسم وتلوين وأشغال فنية وفي فنون التطريز وغيرها من المجالات.

الأعلى للثقافة

تفتتح لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررتها الدكتورة سهير عثمان، ملتقى "إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة"، وذلك في تمام السادسة من مساء غد الأحد، ويمتد حتى يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، بمتحف محمود مختار.

ويتضمن الملتقى تكريم قادرات وقادرون بإختلاف في تعبيرهم التشكيلي للمرأة، بقاعة النهضة بالمتحف، افتتاح معرض لفنانات وفناني مصر من جيل الرواد والوسط والشباب، والمرتبطة أعمالهم بموضوع المرأة، بقاعة إيزيس بالمتحف، افتتاح معرض للحرف النسائية على مستوى (5) محافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - النوبة بأسوان - حلايب وشلاتين - سوهاج)، بالساحة الخارجية للمتحف، وتكريم عدد من الرائدات والمشهود لهن بالأثر العظيم والفعال في مجالات: الفن التشكيلي والحرفي والعمارة، بمسرح المتحف.

جدير بالذكر أن الملتقى يقام بالتعاون بين المجلس وعدد من قطاعات وزارة الثقافة من بينها:

قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن.

الأوبرا

احتفلت دار الأوبرا المصرية باليوم العالمى للمرأة، بعقد صالون الأوبرا الثقافى لقاء بعنوان "مبدعات عربيات" ويستضيف الناشطة الفلسطينية آمال الآغا رئيس الاتحاد النسائي، المطربة السورية إيمان باقي، الكاتبة الصحفية ريهام الحداد، الكاتبة اليمنية شذا الخطيب، الإعلامية الليبية وداد الشريف، ويديره الكاتبة الصحفية شاهيناز الفقي، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى، وذلك مساء الأربعاء الماضي، بالمسرح الصغير.

المركز القومي للترجمة

ومن جهته؛ قدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الأربعاء الماضي، خصومات 40% على جميع إصداراته؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وضمن عشرات العناوين الجديدة بمنفذ البيع ويقدمها المركز غدًا بخصم 40٪؜ تأتي عناوين «براءة جذرية.. دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة» من تأليف إيهاب حسن وترجمة السيد إمام، «الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات» من تأليف اّنا نونيس وترجمة شرقاوي حافظ، تاريخ نقدي لعقد التسعينيات: من نهاية كل شئ إلى بداية شيء ما" من ترجمة ناهد عبد الحميد إبراهيم ومراجعة رشا صالح، "هل يصبح الإسلام ديمقراطيا: الحركات الاجتماعية وتحول ما بعد الإسلامية من تأليف اّصف بيات وترجمة أحمد زايد.

فضلا عن الطبعة العربية من "مصر.. في ذاكرة صربيا متحف الفن الأفريقي: مجموعة فيدا ودكتور زدافكو بيتشار" من ترجمة عاطف معتمد وعزت ريان، "العقلانية الجديدة" من تأليف برتراند سان –سورنين وترجمة وتعليق وتقديم الزواوي بغورة، "دراسات عن المماليك في مصر (1250-1517) من تأليف ديفيد ايالون وترجمة على السيد على ومراجعة زبيدة عطا،"خطوات نحو أسس موحدة للنماذج والمناهج العلمية "من تأليف انج س.هيلاند وترجمة مايكل مدحت يوسف و"الفتاة التي تزوجت أسدا" وحكايات أخرى من أفريقيا من تأليف أليكسندر ماكول سميث، وترجمة عمر عبد الفتاح.