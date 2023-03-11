السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وسط إقبال كبير.. فرقة الإسماعيلية القومية تحيي ذكرى كابتن «رضا» بعرض مسرحي

صورة من العرض
صورة من العرض

وسط إقبال كبير، قدم العرض المسرحي "رضا" لفرقة الإسماعيلية القومية المسرحية، عن سيرة "رضا" نجم كرة القدم الراحل بالنادي الإسماعيلي، وذلك على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

يشارك في العرض 35 ممثلًا من الإسماعيلية، من تأليف أحمد الملواني، إضاءة شادي عزت، تصميم ديكور وملابس سماح نبيل، مكياج ماجا محمد، غناء دينا حسين، فرح محمد، محمد شهاب، أشعار طارق علي، موسيقى رفيق يوسف، دعاية أحمد نور الدين، إضاءة شادى عزت، استعراضات أسامة، ومن إخراج محمد جبر.

العرض ضمن خطة فرق الأقاليم المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، وجاء بحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، والمهندس محمد جابر مدير عام المسرح بالهيئة، وجمهور كبير من أبناء الإسماعيلية.

صورة من العرض

يتناول العرض المسرحي سيرة نجم الإسماعيلي كابتن رضا "محمد مرسي حسين" ساحر الكرة المصرية فى الستينيات، عندما انتقل رضا إلى النادى الأهلي بسبب عدم اهتمام الإدارة في هذا الوقت بتأمين مستقبل اللاعب، فقرر الانتقال بموجب الاستغناء من الإدارة، ومن هنا بدأ جمهور الإسماعيلية السعي لإيجاد حلول لعودة رضا مرة أخرى إلى النادي الإسماعيلي، وبالفعل توافق إدارة النادى الأهلي على إعطاء رضا الاستغناء الخاص به للعودة إلى بيته النادى الإسماعيلي، ليتم تعيينه بمجلس المدينة بمرتب 20 جنيهًا، حتى يتدخل المحافظ الفريق محمد حسن عبد اللطيف ويسافر للقاهرة ويتولى مهام مساعد بالقوات الجوية، ولكن يتوفاه الله في حادث سير. 

يقدم العرض العديد من الرسائل الإنسانية والملهمة في سياق درامي، كما تدور مشاهد العرض ما بين فندق الإقامة عندما رحل رضا إلى الأهلي بالقاهرة، وبورصة (قهوة)، وكوبري سالا بالإسماعيلية، لينال العرض إعجاب الجمهور وتقديره للراحل كابتن "رضا" ومن أحيوا ذكراه من صناع العرض.

صورة من العرض
النادي الإسماعيل مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية العرض المسرحي رضا العرض المسرحي رضا فرقة الاسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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