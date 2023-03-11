محمد صلاح يخوض مباراته الـ200 فى الدورى الإنجليزى

من جديد دخل محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول، التاريخ في لقاء فريقه أمام بورنموث المقام حاليًا في الأسبوع الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويخوض صلاح اللقاء رقم 200 له في البريميرليج، بواقع 194 لقاء مع الريدز و6 لقاءات مع فريقه السابق تشيلسي.

ويقود هجوم ليفربول نجمنا المصري محمد صلاح، ويجاوره كل من كودي جاكبو وداروين نونيز.

تشكيل ليفربول.. صلاح ونونيز وجاكبو يقودون الهجوم أمام بورنموث

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: بيجيتش، فابينيو، إليوت.

خط الهجوم: جاكبو، نونيز، صلاح.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث فى الدورى الإنجليزى

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "فيتاليتي".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث فى الدورى الإنجليزى

ستُذاع مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة صحوته وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومحاولة اقتحام المربع الذهبي هذا الموسم 2022/ 2023.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما تغلّب على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، ثم حقق فوزًا كاسحًا على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة.

وشهدت هذه المباراة تألقًا كبيرًا من قِبل محمد صلاح، الذي سجل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، وأصبح الهدّاف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفًا، متفوقًا على روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا.

في المقابل، يرغب فريق بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة الهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

ويدخل فريق بورنموث هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1- 4، وأرسنال بنتيجة 2- 3، في الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري الإنجليزي.