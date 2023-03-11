صحيفة إسبانية تكشف موعد تجديد عقد تشافي مع برشلونة

يخطط نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، لتجديد عقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

ونجح تشافي في عودة برشلونة إلى الطريق الصحيح، وتحقيق العديد من الانتصارات المحلية التي جعلته يتربع على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني.

لابورتا يخطط لتجديد عقد تشافي مع برشلونة في نهاية الموسم

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن لابورتا يخطط لتقديم عرض بتجديد عقد تشافي حتى نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك في حال تأهل فريق برشلونة.

من جانبه، يوافق تشافي أيضًا على الدخول في مفاوضات بشأن تجديد عقده من عدمه بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023، حتى يتمكن من التركيز على تحقيقه أهدافه، وهي التتويج بلقب بطولتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وأكدت الصحيفة، أن لابورتا يريد تجديد عقد تشافي منذ فوز برشلونة على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، التي أقيمت في الرياض بالسعودية، خلال شهر يناير الماضي، بجانب استمرار الانتصارات وتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلونة مقتنعة بإمكانيات تشافي، وأنه المدرب المثالي للفريق للمواسم المقبلة، رغم الخروج من بطولة الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونوّهت الصحيفة في تقريرها، أن الطرفين لن يواجها أي أزمة في التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد؛ نظرًا لأن تشافي يريد الحصول على فرصة تحسين الفريق للمنافسة أوروبيًا، وإدارة برشلونة ستبذل قصارى جهدها لإبرام صفقات جديدة تساعد المدرب على تحقيق أهدافه.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد فريق أتلتيك بيلباو في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.