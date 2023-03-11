السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تطوير البنية التحية لا يتوقف.. مجمعات خدمية ومشاريع تنموية جديدة بالغربية

مجمع الخدمات الحكومية
مجمع الخدمات الحكومية بقرية الغريب

تولي الحكومة اهتماما واسعا بالبنية التحتية في مختلف أنحاء الجمهورية، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت العديد من المحافظات مشروعات ضخمة من أجل تلبية الخدمات العامة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن بين ضمن مشروعات الدولة خلال الفترات الماضية، مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقرية الغريب التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، والذي تم تنفيذه في إبريل 2022، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ضمن مشروعات الخدمات العامة بالدولة المصرية في عدد من قرى مصر.

وتم تنفيذ مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقرية الغريب التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100% بإجمالي بتكلفة 10 ملايين جنيه، وبجانب تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية، جار العمل على تنفيذ السوق النموذجي ووحدة الحماية المدنية والتي قاربت على الانتهاء.

وشهدت محافظة الغربية العديد من المشروعات الضخمة، وجار العمل في بعضها والانتهاء من بعضها الآخر، وهي مشروعات كمرحلة أولى للمبادرة بالمحافظة وصل عددها لـ935 مشروعًا في 22 قطاعًا، ووصلت نسبة التنفيذ فيها لما يقرب من 78.2% بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه.

وفي قرية نهطاي بمحافظة الغربية، تم تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري، نقطة الحماية المدنية، مركز الشباب، مركز تنمية الأسرة، بالإضافة إلى مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي و السوق والموقف النموذجين ونقطة شرطة، وفي قرية سندبسط جاري العمل في مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري، ومركز التأهيل الاجتماعي، ونقطة الشرطة ووحدة طب الأسرة، وغيرها من قرى محافظة الغربية والتي من ضمنها أيضا قرية فرسيس وقرية تفهنا.

البنية التحتية مجمع الخدمات الحكومية قرية الغريب مجمع الخدمات الحكومية بقرية الغريب الدولة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

بالصور.. فوز 767 مواطن في إجراء قرعة الحج لعام 2023 بالإسكندرية

رمضان 2023.. قنوات ومواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

نشرة الحوادث| حبس عاطل بتهمة استغلال الأطفال.. والدستورية تصدر أحكاما مهمة

بعد طردهم.. 56 لاعبًا من ذوى الاحتياجات بنادى طلعت حرب يستنجدون بوزير الرياضة

إخماد حريق فى شقة سكنية بالهرم

«المشاط»: مستمرون فى الشراكات البناءة مع برنامج الأغذية العالمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟