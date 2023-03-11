تطوير البنية التحية لا يتوقف.. مجمعات خدمية ومشاريع تنموية جديدة بالغربية

تولي الحكومة اهتماما واسعا بالبنية التحتية في مختلف أنحاء الجمهورية، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت العديد من المحافظات مشروعات ضخمة من أجل تلبية الخدمات العامة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن بين ضمن مشروعات الدولة خلال الفترات الماضية، مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقرية الغريب التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، والذي تم تنفيذه في إبريل 2022، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ضمن مشروعات الخدمات العامة بالدولة المصرية في عدد من قرى مصر.

وتم تنفيذ مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقرية الغريب التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100% بإجمالي بتكلفة 10 ملايين جنيه، وبجانب تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية، جار العمل على تنفيذ السوق النموذجي ووحدة الحماية المدنية والتي قاربت على الانتهاء.

وشهدت محافظة الغربية العديد من المشروعات الضخمة، وجار العمل في بعضها والانتهاء من بعضها الآخر، وهي مشروعات كمرحلة أولى للمبادرة بالمحافظة وصل عددها لـ935 مشروعًا في 22 قطاعًا، ووصلت نسبة التنفيذ فيها لما يقرب من 78.2% بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه.

وفي قرية نهطاي بمحافظة الغربية، تم تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري، نقطة الحماية المدنية، مركز الشباب، مركز تنمية الأسرة، بالإضافة إلى مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي و السوق والموقف النموذجين ونقطة شرطة، وفي قرية سندبسط جاري العمل في مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري، ومركز التأهيل الاجتماعي، ونقطة الشرطة ووحدة طب الأسرة، وغيرها من قرى محافظة الغربية والتي من ضمنها أيضا قرية فرسيس وقرية تفهنا.