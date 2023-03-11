السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى تصادم دراجتين بخاريتين بالجيزة

تصادم دراجتين بخاريتين
تصادم دراجتين بخاريتين

أصيب شخصان في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في إحدى قرى منشأة القناطر بالجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع حادث تصادم بقرية في منشأة القناطر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم دراجتين بخاريتين، مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حادث تصادم منشأة القناطر أمن الجيزة

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سلامًا على الشهداء

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