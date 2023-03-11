قطع المياه 15 ساعة عن 8 مناطق بالفيوم الإثنين المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيان لها اليوم السبت، أنه نظراً لأعمال الصيانة لعدد ٢ نقطة تسرب بخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم، بجوار عزبة عفت الشوكي على بحر وهبي بمركز طامية.

وقررت الشركة قطع المياه لمدة ١٥ ساعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين المقبل حتى الثانية عشر منتصف الليل .

وأضافت أن المناطق المتأثرة هي مركز طامية بالكامل، المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، مركز سنورس: منشأة طنطاوي، منشأة بنى عتمان وتوابعهم، ومركز الفيوم: الصالحية - الناصرية - سيلا - العدوة وتوابعهم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ١٢٥ من أي تليفون أرضي.