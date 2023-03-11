السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حكومة العراق: المتواجدون في مخيم الهول ليسوا إرهابيين

إيفان فائق
إيفان فائق

قالت الحكومة العراقية، اليوم، إن المتواجدين في مخيم الهول ليس جميعهم ينتمون لعصابات داعش الإرهابية.

وأوضحت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق، إن هناك عملا تشاركيا مع الأمم المتحدة والوكالات وبعثات الأمم المتحدة بشأن ملف النزوح من خلال الإيواء والإغاثة والتأهيل النفسي وآخرها هو الاندماج، مبينة أن هذه المشاريع تقوم بها الوزارة حتى في إدارة المخيمات والتي تكون بالتشارك مع الأمم المتحدة، بحسب لوكالة الانباء العراقية (واع).

وتابعت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية أن نسبة رعاية تلك الدول في الهول تتراوح بين (50-60) شخصاً فقط لكل دولة، أما النسبة الأكبر فهي للسوريين والعراقيين"، موضحة أن "عدد العراقيين المتواجدين بهذا المخيم هو 31 ألف شخص لكن ليس جميعهم منتمين لداعش، حيث إن من يثبت انتماؤه يتوجه مباشرة للمحاكم.

وأضافت أن الأمم المتحدة أشادت بعمل الوزارة داخل المخيمات، لكن نحن في برنامجنا الحكومي توجهنا هو إنهاء ملف النزوح بعد عودة كريمة وآمنة لكل النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مشيرة إلى أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هي زيارة تشجيعية لباقي الدول في سحب رعاياها من مخيم الهول، وقد بدأت الكثير منها تسحب رعاياها.

وذكرت أن عملنا مع الأمم المتحدة مترجم بأفعال في داخل المخيم، وكل منظمة لديها جزئية معينة تعمل فيها إذا كان على المستوى الصحي أو التربوي أو التعليمي أو أي خدمات مقدمة.

الحكومة العراقية داعش الإرهابية مخيم الهول الامم المتحدة الاندماج

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