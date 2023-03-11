«نوفوستى»: صاروخ «جو-جو» الروسى الجديد يتمتع بدقة عالية فى الإصابة

أظهر صاروخ "جو-جو" الروسي الجديد من طراز R-37M أعلى فعالية قتالية خلال استخدامه في إطار العملية العسكرية الخاصة.

ووفقًا لما صرح به مصدر خاص لوكالة نوفوستي الروسية، فإن الصاروخ الجديد، يتمتع بدقة عالية جدًا في الإصابة تبلغ مئة بالمئة تقريبًا، وأضاف: "صاروخ واحد عمليًا، يكفي لتدمير طائرة حربية أوكرانية واحدة".

وتابع المصدر: "تم إطلاق هذه الصواريخ، ضد الأهداف المعادية، من المقاتلات الروسية المختلفة بما في ذلك Su-35S متعددة المهام، و MiG-31BM الاعتراضية، بالإضافة إلى مقاتلات Su-57 من الجيل الخامس".

وقال: "بواسطة صواريخ R-37M تم إسقاط مختلف الأهداف الأوكرانية بما في ذلك مقاتلات Su-27 و MiG-29 وقاذفات Su-25 الهجومية، وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز Su-24M، والمروحيات منخفضة التحليق، وطائرات بدون طيار مختلفة، بما في ذلك من طراز بيرقدار التركية، وخلال كل ذلك أظهر الصاروخ الروسي الجديد كفاءة عالية في إصابة الأهداف أثناء المناورة مع زيادة تحميل كبيرة".

وأوضح المصدر، أن النسخة التي تستخدمها القوات الجوية الروسية من هذه الصواريخ " R-37M"، أفضل في الأداء من النسخة التي تصدر إلى الدول الأخرى "RVV-BD " بما في ذلك في إمكانيات الرأس القتالي ذاتي التوجيه.

وقال: "يتمتع صاروخ R-37M بمواصفات فنية فريدة فعلًا، وخاصة فيما يتعلق بسرعته ومسافة الإصابة ومدى ارتفاع الأهداف التي يستهدفها، في الوقت الراهن لا يوجد مثيل لهذا الصاروخ في العالم".

القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك

من جهة أخرى، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت مساء الجمعة، 4 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو"على منطقة بتروفسكي بالجمهورية.

وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تيليجرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، باتجاه محور التجمع السكني "إليينكا" بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".

جدير بالذكر، أن منطقة بتروفسكي تقع في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.

ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.