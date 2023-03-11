بينها «احتفالية ذكرى الشيخ إمام» بمكتبة مصر الجديدة.. أجندة «الدستور» الثقافية

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، في الخامسة من مساء اليوم السبت، أمسية غنائية شعرية، للاحتفال بذكري ميلاد الفنان الشيخ إمام، ويشارك فيها كلا من الشاعر زين العابدين فؤاد، والفنان عازف العود أحمد نبيل.

لم يكن الشيخ «إمام» مجرد مغن وعازف وملحن، بل مؤدٍ «يمسرح» كلام الأشعار، ويجسدها، فلا يكتفى المتلقى بسماعها بل يشاهدها أيضًا، تغني بألحانه العديد من الفنانين و المطربين الذين غنوا من ألحانه كما يصفه مؤرخ سيرته الكاتب سيد عنبه.

وتتضمن الأمسية إلقاء العديد من القصائد الشعرية التي لحنها وقدمها الشيخ إمام، بعود الفنان أحمد نبيل، وإلقاء الشاعر زين العابدين فؤاد.

في سياق متصل، يستأنف الشاعر زين العابدين فؤاد، أمسيات صالونه الثقافي، والتي تبث في الثامنة مساء اليوم أيضًا و عبر تطبيق زووم، تحت عنوان «المرأة المصرية.. ثورة وتحديات»، وذلك بالتزامن مع شهر المرأة، وتحديدًا يوم المرأة المصرية.

وفي السادسة مساء، يفتتح بجاليري أوديسي للفن التشكيلي بحي مصر الجديدة، معرض جماعي بمشاركة كل من الفنانين التشكيليين: «عماد أبو زيد ــ محمود أبو حامد ــ عادل ثروت ــ عمرو سلامة ــ عمر عبد الظاهر والفنان مجدي أنور»، ويستمر المعرض حتي 25 مارس الجاري، ويضم العديد من الاتجاهات والمدارس الفنية الحديثة والمعاصرة.

خفايا فن الفوتوغرافيا

وفي الخامسة مساء، يحتضن مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، اللقاء الذي تنظمه مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، والذي يعقد تحت عنوان «خفايا فن الفوتوغرافيا»، ويشارك في اللقاء كل من الفنانين: «دكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة- مهندس الديكور السينمائي أنسي أبو سيف ــ الفنان أيمن لطفي- الفنان علاء عبد الهادي مصور فوتوغرافي- والفنان أيمن نصار».

عرض فيلم «انكشاف» بجزويت الإسكندرية

وفي السادسة مساء، ينظم نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، عرض للفيلم الروائي الطويل «انكشاف»، ويعقب العرض، مناقشة مع مخرجة الفيلم هولي موريس بشخصها مع وجود أنيسة الرايسي إحدى بطلات الفيلم عبر منصة «زووم».

تدور أحداث فيلم «انكشاف» مع ذوبان الجليد القطبي، أصبح الوصول إلى القطب الشمالي خطيرًا بشكل متزايد، وبالرغم من ذلك تمكنت رحلة استكشافية من النساء العاديات من العالم العربي والغربي على الوصول للقطب الشمالي باستخدام الزلاجات والحواف المرتفعة، ضد كل الاحتمالات والنصائح التي تلقوها.

تلتقط المخرجة الحائزة على الجوائز، هولي موريس، كل شيء، بدءًا من اللقطات المتجمدة وتهديدات الدب القطبي، إلى الشك الذاتي في هذه القصة الصادقة من المرونة والبقاء والمواطنة العالمية -حول ما يمكن أن يكون- آخر رحلة على الإطلاق إلى قمة العالم.