السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الكويتية: نرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية

أعلنت وزارة الخارجة الكويتية، عن ترحيبها الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية وإيران والصين بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين، والاتفاق على تبادل السفراء، وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين.

وحسب وكالة الانباء الكويتية، رحبت بمبادرة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج باستضافة ورعاية المباحثات الثنائية السعودية الإيرانية للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء وبالجهود المبذولة لكل من جمهورية العراق وسلطنة عمان في استضافة جولات الحوار التي جرت بين كلا الجانبين خلال العامين 2021 - 2022.

وأكدت الخارجية الكويتية دعم الكويت لهذا الاتفاق وأعربت عن أملها بأن يسهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء الثقة وتطوير علاقات الصداقة بين كلا الطرفين بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم.

الرياض طهرران الصين الكويت خارجية

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