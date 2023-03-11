الخارجية السودانية ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران

أعربت الخارجية السودانية، الجمعة، عن ترحيبها باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران، وفق وكالة الانباء السودانية.

وقال البيان السوداني: رحبت وزارة خارجية السودان بالبيان الثلاثي المشترك الذي صدر ببكين بين ممثلي حكومات كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية والصين الشعبية، والذي قضى بإستئناف وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وثمنت الوزارة فى بيان صدر اليوم الجمعة الجهود الدبلوماسية وإنتهاج مبدأ الحوار المباشر بين البلدين، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار، وتقدر عالياً الجهود المخلصة لدول الوساطة وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية الصديقة، التي أسهمت في الوصول إلى أرضية مشتركة وتقريب وجهات النظر بين البلدين وتغليب المصالح المشتركة ، والتي ستنعكس حتما آثارها الإيجابية على مجمل الأوضاع الإقليمية حاضراً ومستقبلاً .