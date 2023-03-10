محمد رياض عن مشاركته فى فيلم «حجر إيجابى»: أسوأ شىء العمل مع الأقارب

أوضح الفنان محمد رياض تفاصيل مشاركته في فيلم "حجر إيجابي" من تأليف نجله عمر محمد رياض، مداعبًا: "أنا اللي دفعت علشان يقبلوني معاهم، وأوحش حاجة الشغل مع القرايب".

وأضاف الفنان محمد رياض خلال لقائه ببرنامج معكم، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنا من عرضت المشاركة في الفيلم، عجبتني التجربة، وفكرة إن شباب صغير باستطاعته أن يقدم فيلما، أنا أنتجت قبل ذلك، وأعرف ما معنى أن أعمل فيلما، حيث إن صناعة فيلم هي مسألة من أصعب ما يكون، حيث تعتبر مسألة مرهقة جدًا، ليس فقط من الناحية المادية، وإنما أيضاً في كل التفاصيل الكثيرة جدًا.

وتابع: "عندما قرأت الفيلم عجبتني فكرته وموضوعه، وعجبني تناولهم للموضوع من زاوية أخرى بخلاف الجانب المأساوي الذي مررنا به جميعاً، فسألته إنت جبت حد في الدور ده، فقالي إحنا لسة بندور وبنشوف، قلتله طيب أنا هشتغل معاك، والحمد لله وافق".