الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

داخل «كيس أسود».. تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة لطفل بالنزهة

جثة طفل
جثة طفل

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن بالقاهرة، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع بمنطقة النزهة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة النزهة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك أسود اللون.

وبالفحص تبين وجود الحبل السري، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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سلامًا على الشهداء

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