الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق مبادرة «كتف في كتف» بالفيوم بحضور القيادات (صور)

انطلاق مبادرة كتف
انطلاق مبادرة كتف في كتف

انطلقت اليوم الجمعة، فعالية “كتف في كتف” في  محافظة الفيوم، ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برعاية مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من الأسر بجميع مختلف قري محافظة الفيوم وذلك بنادي قارون الرياضي.

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وقالت داليا الجارحى أمين صندوق مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم  اليوم تعبئة وتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا داخل محافظة الفيوم، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك،  بالإضافة إلى كرنفال ترفيهي لأطفال دور رعاية الأيتام.

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وشملت الفعالية أيضًا تنظيم معرضًا للحرف اليدوية التراثية التي تشتهر بها محافظة الفيوم، مثل صناعة الفخار، والخزف، والسجاد اليدوي، والخوص، وغيرها من الصناعات البيئية التي تميزت بها المحافظة منذ سنوات طويلة، وحضور معتز عبد الفتاح مدير هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وذلك من أجل ترويج السياحة والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة وتقديمها داخل المعرض على هامش الفعالية.

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إنطلاق مبادرة كتف فى كتف الفيوم التحالف الوطني

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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