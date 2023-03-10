الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق مبادرة «كتف فى كتف» ببنى سويف استعدادًا لشهر رمضان

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

انطلقت مبادرة "كتف في كتف" بمحافظة بني سويف، حيث أقدم عدد كبير من الشباب المتطوعين على تعبئة المواد الغذائية باستاد بني سويف، داخل كراتين تمهيدًا للبدء في أعمال التوزيع.

وقال أشرف الشاعر، ممثل بنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة «كتف في كتف» تستهدف توزيع ما يقرب 10 آلاف كرتونة غذائية على الأولى بالرعاية في قرى محافظة بني سويف.

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وأكد الشاعر أن مبادرة «كتف في كتف» من أكبر المبادرات التي نفذها التحالف الوطني على مستوى الجمهورية، حيث يتم توزيع كراتين المواد الغذائية على المواطنين والأهالي الأولى بالرعاية، تزامنًا مع قرب شهر رمضان المبارك.

وأشار ممثل بنك الطعام المصري إلى تعبئة المواد الغذائية في استاد بني سويف الرياضي بواسطة أكثر من 80 شابًا وفتاة متطوعين، وأنّ التحالف الوطني يستعد لشهر رمضان المبارك منذ أكثر من شهر، من خلال استقبال المواد الغذائية وتخزينها بشكل آمن وصحي، ومن ثم التعبئة من جانب المتطوعين.

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وفى سياق آخر، حرص المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على الاستماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين، بعد صلاة الجمعة بمسجد أبوعجيزة بمدينة بني سويف، حيث وجه بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة مكلفًا رئيس المدينة ومسئولي الأجهزة التنفيذية المعنيين بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه، بجانب دراسة بعض المقترحات التي تقدم بها مواطنون في عدد المشكلات والموضوعات الخاصة ببعض المرافق والخدمات والمرافق، وبعض المطالب الشخصية والحالات الإنسانية.

وأشار وكيل الأوقاف إلى أن الشهداء مخلدون في الآخرة، إذ أنهم أحياء عند ربهم في جناته يرزقون، وفي الدنيا وبعد مماتهم تظل سيرهم الطبية وتضحياتهم الكبيرة محفورة في ذاكرة الوطن وقلوب وعقول ووجدان بني وطنهم وأهليهم وذويهم، مبينًا مكانة منزلة الشهداء والتي منها: أنه يشفع في أهله، ويغفر له ذنبه مع أول قطرة من دمه الذي يأتي يوم القيامة تفوح منه رائحة المسك.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بنك الطعام المصري بني سويف شباب المتطوعين كراتين المواد الغذائية مبادرة كتف في كتف

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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