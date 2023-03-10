الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة وعمان ترحبان بعودة العلاقات بين السعودية وإيران

السعودية وإيران
السعودية وإيران

توالت ردود الأفعال العربية والدولية على عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران اليوم الجمعة.

الولايات المتحدة ترحب بعودة العلاقات بين إيران والسعودية

وفى هذا السياق، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن أن واشنطن على علم بتقارير استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.

وأكد أن واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر في الشرق الأوسط.

عمان ترحب بتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية

كما أعلنت سلطنة عمان عن ترحيبها بإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وصدر بيان ثلاثي مشترك، الجمعة، بين السعودية وإيران والصين، أعلنت فيه عن التوصل بين الرياض وطهران إلى اتفاق يشمل الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ويشمل الاتفاق إعادة فتح سفارتي السعودية وإيران لدى البلدين وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، مؤكدًا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

اتفقت السعودية وإيران على عقد وزيري الخارجية في البلدين اجتماعًا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

ردود الفعل السعودية إيران الولايات المتحدة الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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