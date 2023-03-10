الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة الشرقية تُنفذ «يوم حقلى إرشادى» عن محصول القمح

حقل ارشادى
حقل ارشادى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعه المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كل المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

من جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتنفيذ يوم حقلي إرشادي عن زراعة محصول القمح لمزارعي قرية الرباعي التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، في حضور الدكتورة منال عبد الصمد بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية والمهندس وليد الشوادفي، إخصائي القمح بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بإدارة كفر صقر الزراعية وعدد من المزارعين وذلك بأحد الحقول الإرشادية بالقرية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من تنفيذ اليوم الحقلي هو توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للقمح والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها وكذلك كيفية الاعتدال في الري وطرق وضع السماد الآزوتى قبل الري مباشرة، كما تم استعراض أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح وفتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

الإدارات الزراعية الأساليب العلمية أعلي إنتاجية إرشادية الارشادية الاكتفاء استفسارات

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